Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne…

sursa foto: ebihoreanul.ro/viaFacebook

Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne liber

Preotul ortodox Valentin Borbel, fostul paroh al Bisericii din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore, rămâne în libertate, dar sub control judiciar, scrie ebihoreanul.ro

Tribunalul Bihor a respins luni contestaţia procurorilor, care îl voiau după gratii, dar şi contestaţia preotului, care cerea revocarea măsurii controlului judiciar.

Reamintim, preotul Valentin Borbel este cercetat pentru agresiune sexuală în formă continuată, faptă care ar fi fost comisă asupra unei adolescente, începând din 2023.

Abuzurile ar fi continuat timp de aproape doi ani, până în februarie 2025, când cazul a ajuns în atenția organelor de anchetă în urma unei sesizări făcute de consilierul școlar și de directorul unității de învățământ frecventate de victimă. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro

