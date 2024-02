Un episcop australian acuzat de viol și agresiune sexuală a fost arestat

Un episcop australian acuzat de viol și agresiune sexuală a fost arestat miercuri de poliție, în urma unei anchete interne a Bisericii Catolice. Episcopul emerit Christopher Alan Saunders se confruntă cu 14 capete de acuzare pentru agresiune ilegală și indecentă și două capete de acuzare pentru penetrare sexuală fără consimțământ – un termen juridic pentru viol, a declarat poliția, citată de Le Figaro.

Prelatul, în vârstă de 74 de ani, care urmează să apară joi în fața instanței, a fost acuzat și de trei capete de acuzare pentru „agresiune indecentă asupra unui copil” cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Arhiepiscopul de Perth, Timothy Costelloe, președintele Conferinței Episcopilor Catolici Australieni, a descris acuzațiile ca fiind „profund bulversante”. „Este corect și potrivit, ba chiar necesar, ca toate aceste acuzații să fie investigate pe deplin”, a spus el într-o declarație.

Potrivit documentelor judiciare, infracțiunile au fost comise între 2008 și 2014. Timp de peste 20 de ani, prelatul a prezidat dieceza de Broome, o regiune vastă din statul Australia de Vest care găzduiește zeci de comunități aborigene izolate. El a demisionat din funcția de episcop în 2020, după ce presa locală a relatat suspiciuni de abuzuri sexuale. Cu toate acestea, a păstrat titlul onorific de „episcop emerit”.

O anchetă inițială a poliției nu a reușit să găsească suficiente dovezi pentru a-l acuza pe prelat, care a negat întotdeauna acuzațiile. Dar, cum zvonurile persistau, Vaticanul a deschis propria anchetă în 2022, în cadrul textului You are the Light of the World (Voi sunteți lumina lumii) publicat în 2019 de Papa Francisc. Printre altele, textul cere tuturor diecezelor din lume să instituie un sistem care să permită publicului să semnaleze cazurile de abuzuri și stabilește procedurile pentru ca anchetele interne să fie efectuate la nivel local și apoi transmise Vaticanului pentru un eventual proces. Constatările confidențiale ale anchetei Bisericii au fost apoi transmise poliției, care a redeschis o anchetă.

În 2019, cardinalul australian George Pell, considerat cândva al treilea cel mai influent om din Vatican, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru că a agresat sexual doi copii în anii 1990. Prelatul a fost în cele din urmă exonerat pe baza beneficiului îndoielii de către Înalta Curte australiană și eliberat în 2020.