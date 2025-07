Bogdan Steriopol, un sinecurist liberal, a fost trimis în judecată de DNA pentru că și-ar fi fraudat concursul de angajare la o instituție publică. În 2024, a încasat 3.000 de euro pe lună reprezentând statul într-un consiliu de administrație

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Luna trecută, liberalul Bogdan Steriopol (39 de ani) a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție pentru săvârșirea a patru infracțiuni, potrivit portalului instanțelor. El a fost acuzat că, în 2021, ar fi participat la trucarea unui concurs prin care a fost angajat la Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public, instituție din subordinea Primăriei Generale a Municipiului București. În dosar este trimis în judecată și un alt liberal, Victor Emanuel Picu, directorul Direcţiei, acuzat că i-a dat lui Steriopol subiectele de la concurs înainte de derularea acestuia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fost jurnalist sportiv, Steriopol a intrat în PNL și a devenit protejat al fostului ministru al Educației, Monica Anisie și, în perioada recentă, a prins mai multe sinecuri pe linie de partid, cea mai importantă fiind de reprezentant al Ministerului Energiei în firma Rompetrol Rafinare.

Cea mai recentă declarație de avere a soției sale, angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, arată că, din această ultimă poziție, Steriopol a încasat în 2024 suma de 3.000 de euro lunar. Steriopol a declarat pentru G4Media.ro că este nevinovat și că probele DNA se bazează doar pe o discuție în lift între două angajate de la Resurse Umane.

Pe data de 19 iunie 2025, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a înregistrat la Tribunalul București un dosar în care au fost trimiși în judecată Victor Emanuel Picu, Mariana Radu și Valentina Țoancă, angajați ai Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public, instituție din subordinea Primăriei Generale a Municipiului București, precum și Bogdan Steriopol și Izabela Manolache care, în 2021, cu sprijinul primilor trei, ar fi câștigat, prin fraudă, concursuri de angajare în această Direcție.

De menționat că, în martie 2024, Picu, Radu și Țoancă au fost trimiși în judecată de DNA în alt dosar pentru angajarea nelegală a ultimeia (soția unui liberal din Dâmbovița), în cadrul aceleiași direcții, ca șef birou, fără a avea studiile necesare.

Conform unui extras din rechizitoriu, consultat de reporterul G4Media.ro, Steriopol a fost inculpat pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, fals în înscrisuri sub semnătură private și două infracțiuni de fals intelectual.

Procurorul de caz l-a incriminat pentru faptul că, în anul 2021, beneficiind de ajutorul lui Picu – director general al Direcției, Marianei Radu – inspector la Resurse Umane și Valentinei Țoancă – șef birou, ar fi participat la fraudarea unui concurs de angajare a sa la această instituție, ca referent de specialitate. Concret, Steriopol ar fi acceptat furnizarea subiectelor și răspunsurilor la concurs, cu două zile înaintea probei scrise, ar fi intrat în sala de examinare cu subiectele și răspunsurile gata redactate, acestea fiindu-i date de Picu, și ar fi utilizat telefonul mobil în sala de examinare, deși același Picu i-ar fi spus ”să scrie ce știe pe foile date și vor rezolva ulterior”.

Ulterior, în contextul angajării, Steriopol ar fi semnat mai multe documente care erau antedatate și conțineau împrejurări necorespunzătoare adevărului. Anchetatorii au menționat că prin angajarea nelegală a lui Steriopol, bugetul Direcției (care în prezent are ca instituție succesoare Centrul de Cultură “Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”) a fost prejudiciat cu circa 13.000 de lei, salarii încasate de acesta în perioada august-noiembrie 2021.

Contactat de G4Media.ro, Steriopol a declarat că este nevinovat și că singurele probe ale anchetatorilor sunt niște discuții într-un lift între două persoane de la Resurse Umane care ar fi spus că el ar fi avut subiectele înainte de concurs: ”Țara se confruntă cu probleme mai mari decât acest prejudiciu de 3.000 de euro, bani pe care i-am luat eu. Și nu știu de ce este prejudiciu în condițiile în care eu am fost zi de zi la serviciu. Ancheta din dosar a costat de 10 ori mai mult. Eu am învățat, știu și acum subiectele. Iar în privința celorlalte infracțiuni, este vorba de o fișă de post antedatată cu o zi pe care am semnat-o după ce așa mi-a fost dată de cei de la Resurse Umane. Credeți că eu m-am uitat să văd data? Ca salariu, sub mine se afla doar femeia de serviciu. Nu eu am fost ținta în această anchetă”, a susținut Steriopol, recunoscând, apoi, că se referă la faptul că, inițial, percheziții efectuate în acest dosar au fost făcute la Primăria Generală a Municipiului București condusă de primarul Nicușor Dan, Primăria având în subordine Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

El a adăugat că avocatul său i-a transmis că în ancheta sa au lucrat polițiști de la Direcția Generală Anticorupție, situație stabilită drept nelegală de o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Posibil efect: anularea tuturor probelor administrate de acești polițiști în cadrul anchetei.

Fost jurnalist sportiv intrat în politică ca liberal, Steriopol a devenit cunoscut în 2019-2020 în calitate de consilier al Ministrului Educației de la acel moment, Monica Anisie. În anii care au urmat, Steriopol a fost numit membru în Consiliul de Administrație, economist și director comercial la Institutul de Cercetări în Transporturi Incertrans din subordinea Ministerului Cercetării, a câștigat postul de la Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public, cea mai importantă poziție fiind cea de membru în Consiliul de Administrație la Rompetrol Rafinare SA, societate la care Statul Român deține circa 45% din acțiuni.

Steriopol a fost numit la Rompetrol în iunie 2020 și ocupă și în prezent acest post în cadrul unui mandat care va expira în aprilie 2026. Pe site-ul companiei se arată că Steriopol reprezintă Ministerul Energiei, acționar minoritar în Rompetrol Rafinare.

Declarația de avere pe anul 2024 a soției sale, angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și, anterior, consilier la Senat și Camera Deputaților, indică faptul că, anul trecut, Steriopol a încasat lunar de la Rompetrol Rafinare aproape 3.000 de euro lunar net. La capitolul venituri, el a mai primit 5.600 lei lunar net de la Incertrans. Pentru G4Media.ro, Steriopol a declarat că poziția sa din Consiliul de Administrație de la Rompetrol Rafinare nu este amenințată de trimiterea în judecată și că își va duce mandatul la capăt.

Într-unul dintre CV-urile sale, el a menționat faptul că a absolvit în 2008 Facultatea de Marketing de la Universitatea privată Artifex și a început, în 2018, un master la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” din subordinea Serviciului Român de Informații. În același document, Steriopol a mai scris că are ”claritate în exprimare, capacitatea de a mă face înțeles în procesul de comunicare”, ”aptitudini de lider, când situația o cere”, ”abilitatea de a asculta, de a exprima empatie și interes” și ”menținerea unui contact vizual adecvat.”

Anul trecut, Bogdan Steriopol a făcut parte din staff-ul de campanie al actualului primar al Sectorului 1, George Tuță (PNL). Pentru G4Media.ro, Steriopol a recunoscut acest lucru, iar primarul Tuță a transmis că ”Dl. Steriopol este membru al filialei PNL Sector 1. Toți colegii au fost implicați în campanie. Iar la nivel de campanie electorală, fiind într-o alianță politică (cu PSD n.r.) candidatul a fost de la un partid, șeful de campanie de la celălalt partid”.

Conform Monitorului Oficial, înainte de alegerile parlamentare din 2024, Steriopol a donat filialei PNL Sector 1 suma de 49.800 lei.