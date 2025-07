La 45 de ani, Venus Williams revine pe teren, la turneul de la Washington

La 45 de ani, Venus Williams a fost invitată să participe la turneul WTA 500 de la Washington, au anunţat vineri organizatorii evenimentului, transmite News.ro.

Venus Williams a ajuns la 45 de ani ani şi nu a mai jucat nici un turneu de mai bine de un an, adică şaisprezece luni. Însă organizatorii turneului WTA 500 de la Washington, care se va desfăşura în perioada 19-27 iulie, i-au acordat o invitaţie fostului lider mondial WTA,

„Sunt încântată să accept o invitaţie la turneul de la Washington. Washingtonul are ceva cu adevărat special, energia, publicul, istoria. Acest oraş mi-a arătat întotdeauna multă dragoste şi abia aştept să joc din nou acolo”, a spus Venus, care nu şi-a anunţat retragerea de pe teren, iar acum joacă doar sporadic, apărând ca jucătoare inactivă pe site-ul WTA.

Ultima sa clasare disponibilă, din 17 martie, o plasa pe locul 1.151 în lume. Cu un an mai devreme, ea jucase ultimul ei meci în circuit, pierzând în prima rundă a turneului WTA 1000 de la Miami în faţa rusoaicei Diana Shnaider în două seturi, scor 3-6, 3-6. Sora mai mare a Serenei Williams are în palmares 49 de titluri, inclusiv şapte titluri de Grand Slam între 2000 şi 2008 (cinci la Wimbledon, două la US Open).

Primul meci oficial al lui Venus Williams în circuitul WTA datează din 1994, când a participat la turneul de la Oakland (California), iar primul titlu a venit în 1998, la Memphis. Ultimele sale apariţii în turneele majore din circuit datează din sezonul 2023, când a fost eliminată în prima rundă atât la Wimbledon, cât şi la US Open.