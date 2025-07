Scandal cu UEFA în prim-plan: „E ca și cum ai câștiga la loterie și nu-ți dau premiul”

Crystal Palace a fost eliminată din Europa League, sezonul 2025-2026, iar decizia UEFA a produs scandal în fotbal. Forul european urmează să modifice regula privind proprietatea multi-club, iar gruparea din Premier League își va căuta dreptatea la TAS.

Palace a câștigat Cupa Angliei în sezonul recent încheiat, iar după o pauză de mai bine de un deceniu a obținut calificarea în cupele europene.

Din păcate pentru gruparea din Premier League, Palace nu va putea juca în Europa League, iar asta pentru că UEFA i-a interzis oficial acest lucru.

Motivul? Din cauza regulilor forului european privind proprietatatea multi-club. S-a iscat un adevărat scandal, iar Crystal Palace își caută dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Palace și Olympique Lyon au în structura de conducere un același personaj: omul de afaceri american John Texter. Acesta deține 43% din acțiunile lui Palace și este proprietar majoritar la Lyon.

Conform regulii privind proprietatatea multi-club, UEFA a decis ca Lyon să participe în cupele europene, iar Palace să rămâne pe dinafară, deși a câștigat acest drept pe terenul de joc.

UEFA a spus că Lyon a primit dreptul în detrimentul celor de la Palace pentru că a terminat mai sus în ierarhia din campionat: pe 6 în Ligue 1, în timp ce Crystal pe 12 în Premier League.

Conform forului cu sediul la Nyon, două cluburi controlate de aceeași persoană sau entitate nu au voie să evolueze în aceeași competiție UEFA.

Conform surselor The Telegraph, UEFA ar urma să „renunțe discret” după acest scandal la regula privind proprietatea multi-club începând din 2026, tocmai pentru a evita situații de acest gen în viitor.

„Suntem devastați. E o parodie incredibilă a justiției. Este o zi neagră pentru fotbal. Nu suntem parte dintr-un model multi-club și nu am colaborat niciodată cu Lyon. Suporterii tuturor echipelor ar trebui să fie alături de noi.

E ca și cum ai câștiga la loterie și nu-ți dau premiul”, transmite Steve Parish, președintele celor de la Palace.

Crystal Palace sper să aibă câștig de cauză la TAS, iar o anulare în termen util a sancțiunii să îi poată permite totuși să evolueze în Europa League.

