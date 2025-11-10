Anchetă a Poliţiei la Brașov, după ce un bărbat ar fi încercat să racoleze online băieţi minori, cu care purta discuţii cu conotaţii sexuale

Poliţiştii din Braşov fac cercetări cu privire la posibile fapte de corupere sexuală, după ce un vlogger a anunţat la Poliţie că un bărbat încearcă să racoleze online băieţi. Vloggerul, care a aflat despre acest caz de la un tânăr de 16 ani, a sesizat autorităţile, care fac verificări pentru a stabili dacă aspectele reclamate se confirmă, transmite News.ro.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov au fost sesizaţi, la data de 8 noiembrie a.c., cu privire la faptul că un bărbat ar fi purtat, în privat, prin mijloace online, conversaţii cu posibile conotaţii sexuale, cu o persoană minoră, aspectele fiind se sizate de o terţă persoană, cunoscută ca fiind creatoare de conţinut. Un echipaj de poliţie s-a deplasat la faţa locului pentru verificarea aspectelor sesizate, context în care au fost identificate şi persoanele indicate de către cel care a făcut sesizarea”, anunţă, luni, reprezentanţii Poliţiei judeţene Braşov.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că verificările în acest caz au început după ce un vlogger a anunţat autorităţile judiciare despre faptul că un bărbat încearcă să rac oleze băieţi, prin intermediul platforme lor de socializare. Vloggerul a aflat despre acest caz de la un tânăr de 16 ani, cu care bărbatul reclamat a avut discuţii cu conotaţii sexuale. Bărbatul i-a cerut adolescentului să se întâlnească, iar vloggerul a mers împreună cu băiatul, anunţând şi Poliţia.

”În cauză, sunt desfăşurate activităţi de verificare procedurale, urmând a se stabili dacă, sub aspectul răspunderii penale, sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând a se propune soluţia legală la finalizarea acestora”, transmit oficialii Poliţiei.