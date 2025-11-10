Antena 3: Guvernul a plătit 27.000 de euro pentru funeraliile de stat și mormântul lui Ion Iliescu

Funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu au costat 136.446,25 lei (27.000 de euro), sumă acoperită de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a informat Guvernul, la solicitarea Antena 3 CNN. Această sumă a fost utilizată pentru amenajarea monumentului funerar, amenajarea terenului, aranjamentele florale și serviciile funerare.

Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat a stabilit detaliile funeraliilor în colaborare cu familia fostului președinte.

Ministerul Apărării Naționale a pus la dispoziție locul de înhumare, conform Hotărârii nr. 2/20.06.2025 a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, fără a angaja fonduri financiare pentru lucrarea funerară.

De asemenea, nu au fost decontate cheltuieli din bugetele Secretariatului General al Guvernului sau ale Cancelariei Prim-Ministrului pentru organizarea funeraliilor.

Potrivit sursei citate, costurile funeraliilor de stat sunt acoperite de Guvern, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

