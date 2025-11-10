G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Antena 3: Guvernul a plătit 27.000 de euro pentru funeraliile de stat…

ion iliescu soldat din garda de onoare cotroceni
Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Antena 3: Guvernul a plătit 27.000 de euro pentru funeraliile de stat și mormântul lui Ion Iliescu

Articole10 Noi • 239 vizualizări 1 comentariu

Funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu au costat 136.446,25 lei (27.000 de euro), sumă acoperită de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a informat Guvernul, la solicitarea Antena 3 CNN. Această sumă a fost utilizată pentru amenajarea monumentului funerar, amenajarea terenului, aranjamentele florale și serviciile funerare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat a stabilit detaliile funeraliilor în colaborare cu familia fostului președinte.

Ministerul Apărării Naționale a pus la dispoziție locul de înhumare, conform Hotărârii nr. 2/20.06.2025 a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, fără a angaja fonduri financiare pentru lucrarea funerară.

De asemenea, nu au fost decontate cheltuieli din bugetele Secretariatului General al Guvernului sau ale Cancelariei Prim-Ministrului pentru organizarea funeraliilor.

Potrivit sursei citate, costurile funeraliilor de stat sunt acoperite de Guvern, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Citește integral pe Antena3.ro

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

„Funeralii de stat” organizate în Spania pentru cele peste 230 de victime ale inundaţiilor devastatoare din Valencia, la un an de la una din cele mai mari catastrofe naturale din istoria țării

Articole29 Oct • 254 vizualizări
0 comentarii

Trump: Spania merită dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente / ”Poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”

Articole10 Oct 2025
0 comentarii

Premierul Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta. Va scădea inflaţia înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor

Articole9 Oct 2025
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.