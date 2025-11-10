Un agent de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv după ce a furat dintr-un bancomat 68.650 de lei şi 9.750 de euro

Un angajat al unei bănci comerciale a fost arestat preventiv după ce a furat o sumă importantă de bani dintr-un bancomat, se arată într- un comunicat de presă transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, bărbatul lucra ca ofiţer de securitate la interiorul Agenţia CEC Bank Nicolina Iaşi, iar pe 16 octombrie şi 23 octombrie 2025, folosind fără drept cheile de acces şi utilizând fără drept codurile d e dezarmare deţinute în virtutea funcţiei sale, a pătruns fără drept în sediul unităţii bancare la care lucra şi a scos din bancomat 68.650 lei şi 9.750 euro.

Procurorii susţin că la momentul respectiv agenţia bancară era închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată: Bărbatul ştia de faptul că sistemul video al unităţii este oprit, astfel încă a pătruns în incinta băncii folosind chei , cartele şi coduri de acces pe care le deţinea. Pe 16 octombrie a distrus sigiliile aplicate pe casetele de valori şi a sustras suma aproximativă de 48.000 lei şi 9.750 euro, iar pe 23 octombrie şi-a însuşit aproximativ 20.000 lei.

Bărbatul este cercetat pentru furt calificat.