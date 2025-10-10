G4Media.ro
Trump: Spania merită dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump: Spania merită dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente / ”Poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că Spania merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor sale militare, pe care le consideră insuficiente, relatează AFP, transmite News.ro.

”Avem un singur întârziat, este Spania”, a declarat în Biroul Oval Donald Trump, referindu-se la un acord al Alianţei Nord-Atlantice privind alocarea a 5% din PIB cheltuielilor cu apărarea de către statele membre.

”Ei n-au nicio scuză să nu o facă, dar e în regulă. Sincer, poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”, a adăugat locatarul Casei Albe.

