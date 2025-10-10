SUA vin în ajutorul Argentinei cu un acord valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a sprijini piaţa financiară a ţării sud-americane
SUA au decis să sprijine Argentina cu un swap valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari, destinat să sprijine piaţa financiară a ţării sud-americane, au anunţat joi seara o serie de oficiali americani şi argentinieni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.
După patru zile de discuţii la Washington, Trezoreria SUA a finalizat acordul cu banca centrală a Argentinei, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.
„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepţionale sunt necesare pentru a oferi stabilitate pieţelor”, a scris Scott Bessent pe reţeaua X.
În cadrul unui acord de tip swap valutar, băncile centrale îşi schimbă monedele – în acest caz peso cu dolari – pentru o perioadă determinată, oferind lichiditate pentru tranzacţiile comerciale şi financiare şi ajutând la protejarea împotriva fluctuaţiilor pieţei.
Nu au fost dezvăluite detalii despre acord.
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a mulţumit SUA şi preşedintelui Donald Trump pentru „viziunea şi conducerea sa puternică”.
Anunţul privind acordul de swap a dus la creşterea obligaţiunilor guvernamentale argentiniene cu aproximativ 10% şi a acţiunilor cu aproximativ 15%, în timp ce peso-ul s-a apreciat.
Milei, un preşedinte ultraliberal ce proclamă politici fiscale stricte, a intervenit frecvent pe piaţa valutară pentru a sprijini peso-ul. Partidul său, La Libertad Avanza, a suferit o înfrângere majoră în alegerile provinciale din Buenos Aires de luna trecută, considerate un test înainte de votul parlamentar din octombrie. Fără o majoritate în Congres, Milei se confruntă cu obstacole în promovarea agendei sale de reformă.
