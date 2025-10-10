SUA vin în ajutorul Argentinei cu un acord valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a sprijini piaţa financiară a ţării sud-americane

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

SUA au decis să sprijine Argentina cu un swap valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari, destinat să sprijine piaţa financiară a ţării sud-americane, au anunţat joi seara o serie de oficiali americani şi argentinieni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După patru zile de discuţii la Washington, Trezoreria SUA a finalizat acordul cu banca centrală a Argentinei, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepţionale sunt necesare pentru a oferi stabilitate pieţelor”, a scris Scott Bessent pe reţeaua X.

În cadrul unui acord de tip swap valutar, băncile centrale îşi schimbă monedele – în acest caz peso cu dolari – pentru o perioadă determinată, oferind lichiditate pentru tranzacţiile comerciale şi financiare şi ajutând la protejarea împotriva fluctuaţiilor pieţei.

Nu au fost dezvăluite detalii despre acord.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a mulţumit SUA şi preşedintelui Donald Trump pentru „viziunea şi conducerea sa puternică”.

Anunţul privind acordul de swap a dus la creşterea obligaţiunilor guvernamentale argentiniene cu aproximativ 10% şi a acţiunilor cu aproximativ 15%, în timp ce peso-ul s-a apreciat.

Milei, un preşedinte ultraliberal ce proclamă politici fiscale stricte, a intervenit frecvent pe piaţa valutară pentru a sprijini peso-ul. Partidul său, La Libertad Avanza, a suferit o înfrângere majoră în alegerile provinciale din Buenos Aires de luna trecută, considerate un test înainte de votul parlamentar din octombrie. Fără o majoritate în Congres, Milei se confruntă cu obstacole în promovarea agendei sale de reformă.