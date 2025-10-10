G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SUA vin în ajutorul Argentinei cu un acord valutar în valoare de…

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425
Foto: Pexels/ Karolina Grabowska

SUA vin în ajutorul Argentinei cu un acord valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a sprijini piaţa financiară a ţării sud-americane

Articole10 Oct 0 comentarii

SUA au decis să sprijine Argentina cu un swap valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari, destinat să sprijine piaţa financiară a ţării sud-americane, au anunţat joi seara o serie de oficiali americani şi argentinieni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După patru zile de discuţii la Washington, Trezoreria SUA a finalizat acordul cu banca centrală a Argentinei, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepţionale sunt necesare pentru a oferi stabilitate pieţelor”, a scris Scott Bessent pe reţeaua X.

În cadrul unui acord de tip swap valutar, băncile centrale îşi schimbă monedele – în acest caz peso cu dolari – pentru o perioadă determinată, oferind lichiditate pentru tranzacţiile comerciale şi financiare şi ajutând la protejarea împotriva fluctuaţiilor pieţei.

Nu au fost dezvăluite detalii despre acord.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a mulţumit SUA şi preşedintelui Donald Trump pentru „viziunea şi conducerea sa puternică”.

Anunţul privind acordul de swap a dus la creşterea obligaţiunilor guvernamentale argentiniene cu aproximativ 10% şi a acţiunilor cu aproximativ 15%, în timp ce peso-ul s-a apreciat.

Milei, un preşedinte ultraliberal ce proclamă politici fiscale stricte, a intervenit frecvent pe piaţa valutară pentru a sprijini peso-ul. Partidul său, La Libertad Avanza, a suferit o înfrângere majoră în alegerile provinciale din Buenos Aires de luna trecută, considerate un test înainte de votul parlamentar din octombrie. Fără o majoritate în Congres, Milei se confruntă cu obstacole în promovarea agendei sale de reformă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Armata SUA va înfiinţa un centru de coordonare în Israel / 200 de militari ”vor fi însărcinaţi cu monitorizarea acordului de pace”

Articole10 Oct • 23 vizualizări
0 comentarii

Negociatoru-şef al Hamas a anunţat că a primit garanţii care asigură că ”războiul s-a terminat definitiv”

Articole10 Oct • 292 vizualizări
0 comentarii

Trump: Spania merită dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente / ”Poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”

Articole10 Oct • 720 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.