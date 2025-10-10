Bărbatul care conducea ambarcaţiunea implicată în accidentul din Golful Musura – Sulina, soldat cu moartea a patru persoane, a fost trimis în judecată / Dosarul va fi judecat de Tribunalul Militar Bucureşti

Bărbatul care a condus ambarcaţiunea implicată, în luna iulie, în accidentul din Golful Musura, zona Sulina, în urma căruia patru persoane şi-au pierdut viaţa, a fost trimis în judecată de procurorii militari. El este acuzat că în ambarcaţiunea de agrement se aflau mai multe persoane decât numărul maxim permis şi că nu a ţinut cont de vremea nefavorabilă. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Militar Bucureşti, transmite News.ro.

Reprezentanţii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au anunţat, vineri, că bărbatul care a condus ambarcaţiunea de agrement implicată în accident a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. El este soldat gradat profesionist, iar în momentul producerii accidentului se afla în timpul liber.

”La data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul a plecat din portul Sulina, conducând o ambarcaţiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispoziţiile regulamentelor de navigaţie şi măsurile de prevedere specifice acestei activităţi, iar în jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord şi epava „Turgut S.”, în contextul vremii nefavorabile şi al valurilor mari, ambarcaţiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”, au anunţat procurorii.

Bărbatul este acuzat că a primit la bordul ambarcaţiunii pasageri peste numărul maxim permis de norme, că a plecat din Portul Sulina fără a ţine cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viaţa pasagerilor.

De asemenea, el mai este acuzat că ”a pătruns cu ambarcaţiunea în zona apelor mării teritoriale, golful Musura, deşi aceasta făcea parte dintr-o categorie care îi permitea navigarea doar pe căile navigabile interioare”

Dosarul a fost înaintat, spre soluţionare, Tribunalului Militar Bucureşti.

Pe 28 iulie, în jurul orei 19.30, o ambarcaţiune de agrement care a plecat din Portul Sulina către Golful Musura, având la bord 13 adulţi şi un copil, s-a răsturnat în zona epavei ”Turgut S.”, imediat după ieşirea prin Bara Sulina, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi al valurilor mari, cu înălţimi între un metru şi jumătate şi doi metri.

Toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcaţiunii au fost recuperate din apă. Patru dintre acestea, inclusiv un copil, au fost declarate decedate de către echipajele medicale sosite la faţa locului.

La momentul producerii accidentului, Bara Sulina fusese declarată impracticabilă, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.