Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD
Un accident grav a avut loc sămbătă, pe DN 79, în localitatea Vârfurile, din judeţul Arad, un motociclist suferind leziuni grave, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul rutier au fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD, transmite News.ro.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că pe DN 79, la intrare în localitatea Vârfurile, judeţul Arad, a avut loc o coliziune între un autoturism şi un motociclu, în urma căreia motociclistul a suferit leziuni grave, fiind asistat medical la faţa locului.
”Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite şi intervenţia elicopterului SMURD”, arată comunicatul oficial.
Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00.
