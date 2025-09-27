G4Media.ro
Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit…

Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD

Un accident grav a avut loc sămbătă, pe DN 79, în localitatea Vârfurile, din judeţul Arad, un motociclist suferind leziuni grave, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul rutier au fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD, transmite News.ro.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că pe DN 79, la intrare în localitatea Vârfurile, judeţul Arad, a avut loc o coliziune între un autoturism şi un motociclu, în urma căreia motociclistul a suferit leziuni grave, fiind asistat medical la faţa locului.

”Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite şi intervenţia elicopterului SMURD”, arată comunicatul oficial.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00.

