Sursa foto: ISU Dolj

UPDATE Accident între o ambulanţă şi un autoturism, în Cluj: Femeia în stop cardio-respirator a murit / Alte șase persoane rănite

O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane sunt evaluate medical, transmite News.ro.

  • UPDATE 22:00 O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, iar şase persoane au fost rănite în accidentul rutier care a avut loc luni seara pe drumul naţional DN 1, între localităţile Huedin şi Şaula şi în care a fost implicată şi o ambulanţă, transmite Agerpres.

Potrivit ISU Cluj, pompierii de la Detaşamentul Huedin intervin, luni seară, la un grav accident rutier petrecut pe DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula.

”Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical”, a transmis ISU.

La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ.

