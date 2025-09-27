Bărbat din Cluj, rănit în urma unei altercaţii la un loc de cules ciuperci. El a fost lovit în cap, pe motiv că a reproşat altor persoane că nu sunt din zonă / Agresorul a fost reținut

Un bărbat din judeţul Cluj, plecat împreună cu alţi doi bărbaţi la cules de ciuperci, a fost rănit, fiind lovit în cap în urma unui scandal pe tema locului de cules ciuperci. Bărbatul a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă, iar de acolo a pornit altercaţia, transmite News.ro.

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 11.00, în apropierea comunei clujene Măguri-Răcătău. Un bărbat aflat la cules de ciuperci a reproşat mai multor persoane din judeţul Sălaj că au venit să culeagă ciuperci, deşi nu sunt din zonă.

”Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Comunală Măguri-Răcătău au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în cătunul Făget din comuna Măguri-Răcătău, un bărbat de 44 de ani ar fi suferit leziuni la nivelul capului, după ce ar fi fost lovit cu un obiect contondent, de către o persoană necunoscută. Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 50 de ani, din comuna Săvădisla, care a relatat că, în timp ce se afla împreună cu victima de 44 de ani şi cu un alt bărbat, de 70 de ani, la cules de ciuperci, ar fi fost ameninţaţi cu acte de violenţă de către un bărbat, aflat în acelaşi scop în acea zonă, ce avea asupra sa un topor şi era însoţit de aproximativ 30 de persoane. Ulterior, bărbatul de 44 de ani ar fi fost lovit cu obiectul contondent, după care cei trei au fugit de la faţa locului şi au solicitat ajutor prin apel 112”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei Cluj.

Poliţiştii şi jandarmii clujeni au intervenit de urgenţă şi, pe taseul către locul unde a avut loc incidentul violent, au legitimat 46 de persoane şi au verificat 8 autoturisme şi autoutilitare.

„În urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii au identificat agresorul, acesta nefiind printre persoanele legitimate anterior.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Sălaj, a fost depistat ca pasager într-un autoturism, la aproximativ 26 de kilometri de locul producerii incidentului”, informează Poliţia. Agresorul a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj medical sosit la faţa locului.