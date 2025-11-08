Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare pe DN1. Amendă record de 16.000 de lei și permis suspendat peste doi ani

Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, inclusiv în zona unei treceri pentru pietoni, a fost amendat cu 16.000 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de peste doi ani. La un singur drum, el a fost surprins de camera video amplasată în elicopter, în timp ce face 13 depăşiri neregulamentare, transmite News.ro.

În imaginile surprinse în ziua de 25 octombrie de către un elicopter care monitoriza traficul rutier pe DN 1, în judeţul Cluj, se vede cum un motociclist încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, pe trecere pentru pietoni şi încălcând axul drumului, marcat cu linie continuă.

Conform Poliţiei Cluj, care a făcut publice imaginile sâmbătă, el a fost filmat în timp ce făcea 13 depăşiri neregulamentare pe un tronson al DN 1 cuprins între localităţile Negreni şi Huedin.

„În urma verificărilor efectuate de poliţiştii Compartimentului Rutier Huedin, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Târgu Mureş. Pe numele acestuia au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Instituţia le reaminteşte tuturor participanţilor la trafic că respectarea marcajelor rutiere şi a regulilor privind depăşirile este esenţială pentru siguranţa rutieră, linia continuă semnalizând zonele în care depăşirea este interzisă, datorită vizibilităţii reduse sau a riscurilor mari de accident.