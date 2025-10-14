„Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Directorii de școli din județul Cluj nu vor aproba excursii și vizite în țară sau străinătate ca activități pentru timp liber – adresă a inspectoratului școlar

În județul Cluj, directorii de școli nu vor aproba activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor, în țară şi/sau în străinătate, în săptămânile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, potrivit unui document al inspectoratului școlar. Este vorba despre instrucțiunea Inspectoratului Școlar Județean Cluj nr. 10876 din 3.10.2025, scrie Edupedu.ro.

De menționat este că instrucțiunea este un act normativ, emis de către ministru.

În luna mai, mai multe instrucțiuni de care să țină cont profesorii și școlile au fost transmise de Ministerul Educației către unitățile de învățământ. Acestea prevăd reguli pentru organizarea activităților în cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, potrivit documentului obținut de Edupedu.ro.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis că directorii de școli nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor, în tară şi/sau în străinătate:

„Directorii unităților de învăţământ preuniversitar se vor asigura că aceste proiecte tematice sunt girate de obiective cadru, stabilite la nivelul fiecărei unități şcolare, în cadrul unui consiliu profesoral tematic, şi nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor, în tară şi/sau în străinătate!”.