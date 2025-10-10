Mai sunt două săptămâni până la prima vacanță din anul școlar 2025-2026. Elevii termină cursurile pe 24 octombrie
Prima vacanță are loc între 25 octombrie și 2 noiembrie, potrivit structurii anului școlar 2025-2026. Fiecare elev trebuie să aibă o notă la purtare pe fiecare modul, potrivit ROFUIP. Pe 3 noiembrie reîncepe școala până pe 19 decembrie, când începe vacanța de Crăciun, scrie Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Elevii termină cursurile primului modul pe 24 octombrie, iar prima vacanță este în perioada 25 octombrie și 2 noiembrie, potrivit calendarului cu structura anului școlar 2025-2026.
Elevii trebuie să aibă o notă la purtare în fiecare modul, iar la restul materiilor profesorii nu sunt obligați să pună note în fiecare modul, potrivit ROFUIP 2024.
Următoarea vacanță este cea de Crăciun care începe pe 20 decembrie, sâmbătă și se încheie pe 7 ianuarie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă, spune psihologul Simona Hainagiu: Niște comparații implicite vor fi întotdeauna
Fiecare învățător din România, obligat la 2 ore remediale pe săptămână cu elevii. Metodologia publicată în Monitorul Oficial prevede catalog separat și condică
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.