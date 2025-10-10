G4Media.ro
Mai sunt două săptămâni până la prima vacanță din anul școlar 2025-2026.…

Sursa foto: Stanley Morales / Pexels

Mai sunt două săptămâni până la prima vacanță din anul școlar 2025-2026. Elevii termină cursurile pe 24 octombrie

Prima vacanță are loc între 25 octombrie și 2 noiembrie, potrivit structurii anului școlar 2025-2026. Fiecare elev trebuie să aibă o notă la purtare pe fiecare modul, potrivit ROFUIP. Pe 3 noiembrie reîncepe școala până pe 19 decembrie, când începe vacanța de Crăciun, scrie Edupedu.ro.

Elevii termină cursurile primului modul pe 24 octombrie, iar prima vacanță este în perioada 25 octombrie și 2 noiembrie, potrivit calendarului cu structura anului școlar 2025-2026.

Elevii trebuie să aibă o notă la purtare în fiecare modul, iar la restul materiilor profesorii nu sunt obligați să pună note în fiecare modul, potrivit ROFUIP 2024.

Următoarea vacanță este cea de Crăciun care începe pe 20 decembrie, sâmbătă și se încheie pe 7 ianuarie.

