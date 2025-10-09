G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei…

Foto: Unsplash.com

Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă, spune psihologul Simona Hainagiu: Niște comparații implicite vor fi întotdeauna

Articole9 Oct 0 comentarii

Psihologul Simona Hainagiu a declarat, pentru Știrile ProTv, că „ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă”. „Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a precizat aceasta, potrivit Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
  • Elevii și copiii de grădiniță au început anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​. Vezi mai jos, în articol, calendarul complet al anului școlar 2025-2026.

„Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a spus psihologul.

În cadrul evaluărilor de la clasele primare, copiii nu vor fi comparați, după cum se arată în scrisoarea metodică a Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru învățători. Comparațiile se vor referi la rezultatele precedente şi cele actuale ale elevului, potrivit sursei citate.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Profesorii români erau printre cei mai mulțumiți de munca lor la nivel internațional și raportau printre cele mai mari creșteri ale satisfacției salariale, înaintea măsurilor Bolojan – studiu

Articole9 Oct • 29 vizualizări
1 comentariu

Nu știi ce să îi mai pui copilului în pachetul de la școală? Iată 3 combinații rapide cu ton, un ingredient de bază al dietei mediteraneene

Articole8 Oct
0 comentarii

Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării, de Externe și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni

Articole8 Oct • 1.041 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.