Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă, spune psihologul Simona Hainagiu: Niște comparații implicite vor fi întotdeauna

Psihologul Simona Hainagiu a declarat, pentru Știrile ProTv, că „ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă”. „Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a precizat aceasta, potrivit Edupedu.ro.
- Elevii și copiii de grădiniță au început anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală. Vezi mai jos, în articol, calendarul complet al anului școlar 2025-2026.
„Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a spus psihologul.
În cadrul evaluărilor de la clasele primare, copiii nu vor fi comparați, după cum se arată în scrisoarea metodică a Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru învățători. Comparațiile se vor referi la rezultatele precedente şi cele actuale ale elevului, potrivit sursei citate.
