Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă, spune psihologul Simona Hainagiu: Niște comparații implicite vor fi întotdeauna

Psihologul Simona Hainagiu a declarat, pentru Știrile ProTv, că „ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă”. „Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a precizat aceasta, potrivit Edupedu.ro.

Elevii și copiii de grădiniță au început anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​. Vezi mai jos, în articol, calendarul complet al anului școlar 2025-2026.

„Ne este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, a spus psihologul.

În cadrul evaluărilor de la clasele primare, copiii nu vor fi comparați, după cum se arată în scrisoarea metodică a Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru învățători. Comparațiile se vor referi la rezultatele precedente şi cele actuale ale elevului, potrivit sursei citate.

