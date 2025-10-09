Israelul se așteaptă la eliberarea a 20 de ostatici duminică sau luni (surse)

Israelul se așteaptă ca 20 de ostatici israelieni să fie eliberați duminică sau luni, transmite, citând un oficial israelian, agenția Reuters, preluată de BBC.

48 de ostatici se află în prezent în captivitatea Hamas, dintre care se crede că 20 sunt încă în viață.

Printre ostaticii în viață care ar putea fi eliberați se numără:

Prietenii din copilărie Evyatar David și Guy Gilboa-Dalal. Hamas a difuzat imagini video cu cei doi bărbați într-o stare de epuizare, David fiind obligat să-și sape propriul mormânt în tunelurile Hamas.

Alon Ohel, în vârstă de 24 de ani, este un pianist talentat. Hamas a difuzat recent un videoclip cu el în captivitate, în care se vede că, potrivit familiei sale, și-a pierdut vederea la un ochi.

Gemenii Gali și Ziv Berman, ambii în vârstă de 28 de ani, se crede că sunt în viață. Ziv a fost răpit în timp ce o proteja pe fosta ostatică britanico-israeliană Emily Damari, care a fost eliberată la începutul acestui an.

Există temeri pentru studentul nepalez la agricultură Bipin Joshi. Familia sa a difuzat ieri un videoclip al Hamas filmat imediat după ce a fost luat ostatic și a declarat că crede că acesta este încă în viață.

Cadavrele celor uciși pe 7 octombrie și ale celor uciși ca ostatici vor fi, de asemenea, returnate, deși există îngrijorarea că Hamas nu va putea să le localizeze pe toate.

Printre acestea se numără Oz Daniel și Itay Chen, care erau soldați.

Amiram Cooper și Aryeh Zalmanovich, în vârstă de 85 de ani, al căror fiu spune că a fost „ucis” într-un spital din Gaza.

Cadavrul unei femei, Inbar Haiman, care a fost răpită de la festivalul Nova, este încă reținut.

Muhammed el-Atrash era un beduin din armata israeliană și tatăl a 13 copii.

Joshua Mollel, din Tanzania, lucra ca student la agricultură în Israel. Cadavrul său a fost luat după ce a fost ucis pe 7 octombrie.

Familia britanică a lui Yossi Sharabi a făcut campanie pentru eliberarea cadavrului său. Fratele său, Eli Sharabi, a declarat săptămâna trecută pentru BBC cât de important era pentru familie să organizeze o înmormântare și să închidă acest capitol.