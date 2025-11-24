Formaţia FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii, transmite News.ro.
Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76).
FC Botoşani: Anestis – Creţ, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa (Bordeianu – 59)- Ongenda, Mitrov (Bodişteanu – 69), Mailat (Cîmpanu – 69) – Kovtaliuk (Dumiter – 46). Antrenor: Leo Grozavu
Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean ()Kyriakou – 46), Cîrjan (Pop – 82) – Armstrong (Milanov – 70), Karamoko (Perica – 64), Caragea (Borduşanu – 82). Antrenor: Zeljko Kopic
Cartonaşe galbene: Mitrov (46), Diaw (85) / Mărginean (16), Cîrjan (43)
Arbitri: Sebastian Colţescu – Valentin Avram, Imre-Laszlo Bucsi – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Stelian Slabu
Observator: Florin Hîncu
