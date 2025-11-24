Ascultă articolul

Statele Unite și Ucraina au calificat drept un succes negocierile de duminică de la Geneva, unde s-a discutat un plan de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Se știu puține lucruri despre rezultatul negocierilor, dar, pe fondul „unei noi crize în relațiile cu Trump”, întâlnirea poate fi considerată utilă, potrivit presei occidentale, scrie BBC.

În același timp, povestea planului scandalos a scos la iveală lipsa de coordonare în cadrul conducerii americane.

Ar trebui considerată Geneva un succes?

După discuțiile de la Geneva, reprezentanții atât ai SUA, cât și ai Ucrainei le-au calificat drept un succes. Șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Iermak, și secretarul de stat Marco Rubio au declarat că s-au înregistrat „progrese foarte bune” și „semnificative” către o „pace justă și durabilă”. În ansamblu, Rubio a spus că discuțiile de la Geneva au fost cele mai bune pe care SUA le-a avut cu Ucraina de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă.

Pe lângă Rubio, Statele Unite au fost reprezentate la Geneva și de trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, pe care sursele media occidentale îl numesc unul dintre principalii autori ai „planului de pace” american pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Deși SUA și Ucraina au anunțat elaborarea unui „cadru actualizat și rafinat pentru procesul de pace”, ele nu au furnizat detalii. Rubio a explicat lipsa explicațiilor clare prin faptul că documentul „se modifică în fiecare zi, datorită propunerilor noastre”.

Acest lucru ar putea fi considerat una dintre realizările reuniunii: reprezentanții SUA au confirmat că planul, care a ridicat atât de multe întrebări, nu este încă definitiv – și nici termenul până la care SUA se așteaptă ca Ucraina să îl accepte (joi, 27 noiembrie), potrivit agențiilor Reuters și Bloomberg.

Reacția la negocierile de la Geneva în Europa a fost destul de moderată, notează New York Times (disponibil prin abonament). Ziarul îl citează, în special, pe președintele finlandez Alexander Stubb, care a rezumat rezultatele pe rețelele de socializare: „Negocierile au reprezentat un pas înainte, dar problemele importante rămân nerezolvate”.

Negociatorii europeni au reușit să obțină schimbări importante, potrivit ministrului german de externe Johann Wadephul. „Toate problemele legate de Europa, inclusiv NATO, au fost excluse din acest plan”, a declarat Wadephul într-un interviu acordat unui post de radio german, citat de NYT. „Acum trebuie să asigurăm păstrarea suveranității Ucrainei”.

O lume nouă după o nouă ceartă

Săptămâna trecută, „Ucraina a trecut printr-o nouă criză în relațiile sale cu Trump”, notează publicația britanică Economist (abonament necesar), amintind de întâlnirea „catastrofală” a lui Trump cu Zelenski la Casa Albă în februarie 2025 ca fiind primul episod dramatic de acest gen.

Cu doar trei zile înainte de negocierile de la Geneva, a avut loc la Kiev o „întâlnire nefericită” între personalul militar american și conducerea ucraineană, amintește publicația. Atunci, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat lui Zelenski un plan „unilateral” în 28 de puncte, un „ultimatum” al dorințelor Rusiei.

Dar negocierile de la Geneva demonstrează că situația s-a schimbat din nou în bine pentru Kiev, notează The Economist. „Poate că se luminează de ziuă. În loc să abandoneze Ucraina, Marco Rubio a anunțat un fel de reconciliere” între Washington și Kiev: o căutare a compromisului, mai degrabă decât simpla forțare a Kievului să accepte un ultimatum.

„Discuțiile de la Geneva salvează relațiile [Ucrainei] cu America. Cu toate acestea, acest armistițiu poate fi de scurtă durată”, consideră The Economist. Ultimele zile au fost suficiente pentru ca Donald Trump să-și „dezvăluie prejudecățile adânc înrădăcinate: simpatie pentru Rusia și indiferență față de Ucraina” în postările sale pe Truth Social. Este vorba despre remarci care au amintit multora de întâlnirea controversată a președintelui american cu Zelenski din februarie 2025 – inclusiv „ZERO GRATITUDE” (zero recunoștință) din partea Kievului, aluzii la slăbiciunea forțelor armate ucrainene pe câmpul de luptă și așa mai departe.

Chiar cu o zi înainte, comentând proiectul de plan, Zelenski a scris din nou pe rețelele sale de socializare că Ucraina „mulțumește Statelor Unite pentru sprijinul acordat” și „personal președintelui american Trump”, notează Bloomberg.

Se apropie sfârșitul războiului?

„Ucraina nu are altă opțiune decât să adere la planul de pace al SUA”, susține editorialistul Financial Times, Gideon Rachman (disponibil prin abonament). „Propunerea americană favorizează Rusia. Dar nu este ultima opțiune.”

Teama că SUA ar negocia un plan separat cu Rusia pentru a pune capăt războiului, care ar fi benefic pentru ambele țări, și apoi l-ar impune Kievului, a apărut în rândul liderilor ucraineni imediat după întoarcerea lui Trump la Biroul Oval – și exact asta a început să se întâmple săptămâna trecută, scrie Rahman.

În opinia sa, doar unul dintre cele trei scenarii posibile oferă Ucrainei șansa de a evita să rămână fără ajutorul SUA, de care rămâne dependentă: dacă planul Whitkoff este adoptat ca bază, în loc să fie respins categoric de Kiev, consideră editorialistul ziarului britanic. În acest caz, „ucrainenii, cu sprijinul prietenilor din Europa și Washington, au posibilitatea de a-l modifica semnificativ”, așa cum au făcut-o după dezastrul de la Casa Albă din februarie 2025.

„Dar Ucraina nu ar trebui să participe la acest plan cu singurul scop de a-l eșua. Pe fondul anxietății de la Kiev și al indignării din Europa, este ușor să pierdem din vedere faptul că Ucraina însăși are nevoie ca războiul să se termine”, concluzionează editorialistul FT.

Încercările de a ajunge la un compromis între condiții vor fi, în orice caz, dificile și îndelungate, dar nu este sigur că vor fi eficiente, notează The Economist.

„Chiar dacă Trump va aproba un acord mai favorabil pentru Ucraina, acesta va fi aproape sigur blocat de Rusia; iar orice acord acceptabil pentru Rusia va fi probabil respins de un parlament ucrainean din ce în ce mai sceptic. Toate acestea ar putea duce în curând la o nouă criză”, nu exclude publicația britanică. „Dar pentru Zelenski, fiecare zi de supraviețuire va fi o victorie.”

Între timp, Ucraina și aliații săi europeni au pregătit o contrapropunere care respinge unele dintre condițiile „planului de pace” în 28 de puncte al SUA, a transmis anterior Bloomberg. Unele dintre condițiile propuse de SUA, inclusiv returnarea tuturor ostaticilor, inclusiv a copiilor, sunt compatibile cu planul, a remarcat agenția.

După cum a aflat Washington Post, documentul, care a fost redactat de oficiali europeni, inclusiv din Franța și Germania, include o propunere de a începe negocierile teritoriale pe baza liniei actuale a frontului la momentul acordului și de a oferi Ucrainei „garanții de securitate credibile și obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv din partea Statelor Unite”.

„A fost haos toată ziua, este rușinos”

Prin faptul că nu a răspuns la multe întrebări importante după discuții, reuniunea de la Geneva a demonstrat ceea ce multe publicații occidentale au numit „haos” în cercurile conducătoare americane. În exterior, acest haos s-a manifestat, printre altele, prin inconsistența declarațiilor și a faptelor pe care conducerea americană le-a prezentat publicului și presei.

După cum a remarcat, nu fără ironie, premierul polonez Donald Tusk în tweet-ul său, Europa este gata să se alăture lucrărilor la un plan de soluționare, „dar înainte de a începe, ar fi bine să știm cine este autorul acestui plan și unde a fost elaborat”.

Cu doar câteva zile în urmă, jurnaliștii au început să se concentreze asupra celor care ar fi autorii „planului de pace” în 28 de puncte, potrivit Washington Post. Casa Albă a afirmat inițial că planul, pe care mulți l-au considerat pro-rus, a fost elaborat de Witkoff și de trimisul special rus Kirill Dmitriev. Kremlinul nu a confirmat direct acest lucru. Sursele ucrainene ale Reuters au indicat că Kievul nu a fost implicat în elaborarea planului.

Cu toate acestea, potrivit Washington Post, Rubio a declarat reporterilor la Geneva că „ambele părți au contribuit la plan”. Trei senatori americani susțin însă că secretarul de stat, într-o conversație cu ei, le-a spus că planul „nu reflectă poziția administrației… este, în esență, o listă de dorințe a rușilor”. Rubio a scris apoi că documentul a fost elaborat de SUA, iar un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a susținut participarea tuturor celor trei părți.

Între timp, textul planului în 28 de puncte, care a fost descris ca o capitulare pentru Ucraina, a fost adus la Kiev de un reprezentant al unui alt cerc politic: secretarul armatei americane Dan Driscoll, o cunoștință de lungă durată a vicepreședintelui american J.D. Vance, notează The Economist. Vance, același Vance care a fost unul dintre instigatorii scandalului dintre Trump și Zelenski la Casa Albă în februarie 2025, l-a informat pe Zelenski despre conținutul acestuia într-o convorbire telefonică la sfârșitul săptămânii trecute.

„Planul a scos la iveală dezordinea, rivalitatea și incompetența din cadrul administrației Trump”, a scris The Economist. „Witkoff apare din nou ca o marionetă. Vance apare din nou ca o forță care încearcă să submineze relațiile dintre SUA și Ucraina. Atât atunci [în februarie 2025, la Casa Albă], cât și acum, Rubio era cel care se străduia să readucă lucrurile pe făgașul normal, găsind o cale de a ajunge la un acord cu ucrainenii. Între timp, Rubio părea complet deconectat de realitate.”

Nici administrația Casei Albe, nici președintele SUA nu erau la curent cu esența planului, relatează Washington Post, citând surse proprii. „Întreaga zi [când conținutul planului a fost divulgat] a fost un haos total, deoarece nici măcar diferite departamente ale Casei Albe nu știau ce se întâmplă. Este pur și simplu rușinos”, citează ziarul o sursă din cadrul administrației.