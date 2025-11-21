Ascultă articolul

„Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video adresat poporului ucrainean, transmite serviciul în limba rusă al BBC.

„Acum, Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de dificilă, cea mai dificilă de până acum, și riscuri suplimentare. O viață fără libertate, demnitate și justiție – și să avem încredere în cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a spus el.

Președintele ucrainean s-a referit la cele 28 de puncte ale planului de pace al administrației Donald Trump, pregătit în consultare cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei. Planul a fost publicat în mass-media vineri seara.

Zelenski a declarat ieri, după o întâlnire cu generalii americani, că este gata să discute propunerile Casei Albe. Apelul său telefonic cu Donald Trump este așteptat săptămâna viitoare.

Ce altceva a mai spus Zelenski în discursul său adresat națiunii?

În discursul video adresat poporului ucrainean, președintele Zelenski a mai spus că interesele naționale ale Ucrainei trebuie luate în considerare atunci când se discută planul de pace al Washingtonului.

„Vom colabora calm cu Europa și America”, a spus el.

„Voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului niciun motiv să spună că Ucraina nu dorește pacea”, a continuat el.

„Desigur, suntem făcuți din oțel, dar orice metal, chiar și cel mai puternic, poate ceda”, a adăugat președintele ucrainean.

„Trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să încetăm certurile, să încetăm jocurile politice. Statul trebuie să funcționeze, parlamentul unei țări în război trebuie să lucreze împreună, guvernul unei țări în război trebuie să lucreze eficient”.

Potrivit lui Zelenski, săptămâna viitoare va fi dificilă, „va fi multă presiune, politică și informațională”.

„Nu am trădat Ucraina în februarie 2022 și nu o vom face nici acum”, a spus el. „Știu cu certitudine că, în acest moment cu adevărat dificil din istoria noastră, nu sunt singur. Că ucrainenii cred în statul lor, că suntem uniți. Și în toate formatele viitoarelor întâlniri, discuții și negocieri cu partenerii, îmi va fi mult mai ușor să obțin o pace demnă pentru noi și să îi conving, știind 100% că poporul Ucrainei mă susține.”

Discuție telefonică cu JD Vance

De notat cam președintele Zelenski a avut o conversație telefonică cu vicepreședintele SUA J.D. Vance, vineri seara, potrivit agențiilor internaționale de știri.

Conținutul conversației nu a fost încă raportat.