Biserica catolică din Spania a primit anul acesta aproape 100 de plângeri din partea victimelor abuzurilor sexuale

Biserica catolică spaniolă spune că a primit circa 101 plângeri din partea victimelor abuzurilor sexuale comise în sânul său prin intermediul unui mecanism de despăgubire instituit recent, a anunţat vineri Francisco Garcia Magan, secretar general al Conferinţei episcopale spaniole (CEE), informează agenția de știri AFP.

Criticată de mult timp pentru opacitatea sa în ceea ce priveşte abuzurile sexuale contra minorilor, Biserica a activat acest dispozitiv anul acesta, după ce în 2022 a acceptat să ancheteze cazurile de pedofilie.

”Până în ziua de azi, 101 cazuri au fost prezentate acestei comisii, dintre care 58 sunt deja rezolvate, iar 11 vor fi rezolvate în curând, sunt sunt în studiu”, a precizat Francisco Garcia Magan cu prilejul unei conferinţe de presă.

Nu a precizat dacă faptul că 58 de cazuri au fost rezolvate înseamnă că victimele au primit indemnizaţie şi nici nu a dorit să răspundă la întrebări despre valoarea despăgubirilor, argumentând că comisia acţionează ”autonom” în comparaţie cu CEE.

Francisco Garcia Magan a precizat că Biserica continuă să negocieze cu guvernul, care, printre alte lucruri, îi va cere să participe la un fond naţional destinat despăgubirii victimelor. Au loc de asemenea discuţii pe tema posibilităţii ca victimele care nu doresc să-şi prezinte cazul Bisericii să facă acest lucru prin intermediul Avocatului Poporului (ombudsman), care a coordonat o primă anchetă privind abuzurile în această ţară unde tradiţia catolică este bine ancorată.

Dialogul ”progresează bine”, a declarat secretarul general al CEE, care până în prezent a refuzat să contribuie la fond dacă acesta nu se deschide ca să despăgubească toate victimele minore ale abuzurilor sexuale din această ţară şi nu doar pe cele din sânul Bisericii.

În ultimele săptămâni, Biserica a fost zguduită de noi acuzaţii de abuzuri, cum ar fi cea ca îl vizează pe episcopul de Cadix, acuzat că ar fi agresat sexual, într-o manieră repetată, un minor în anii 1990 pe când era preot la Getafe, o localitate aproape de Madrid, incident pe care îl anchetează Vaticanul.

Un alt preot din Getafe a fost destituit în vara aceasta din cauza unor abuzuri comise împotriva unui tânăr, a relatat vineri publicaţia El Pais. Dioceza a publicat un comunicat prin care regretă ”profund situaţia” şi afirmă că a pus la dispoziţia reclamantului şi familiei sale ”resursele (…) necesare”.

Potrivit raportului Avocatului Poporului, din 1940, peste 200.000 de minori au fost victime ale abuzurilor sexuale ale clericilor catolici în Spania, o cifră pe care Biserica o reduce în raportul său la 1.057 de ”cazuri înregistrate”.