Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv / Curtea de Apel a admis contestaţia procurorilor anticorupţie / E acuzat de 5 infracţiuni de luare de mită

21 nov. 2025
273
sursa foto: Facebook / Radu Cristian
Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis vineri rămânerea în arest preventiv a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, admiţând contestaţia procurorilor anticorupţie împotriva hotărârii Tribunalului, ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, transmite Agerpres.

Prin hotărârea magistraţilor Curţii de Apel, care este definitivă, este prelungită cu încă 30 de zile arestarea preventivă a lui Cristian Radu.

Cu o zi înainte, judecătorii Tribunalului Constanţa au stabilit plasarea primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, din arest preventiv în arest la domiciliu.

Decizia magistraţilor Tribunalului a fost apoi atacată de către procurorii anticorupţie, la Curtea de Apel Constanţa.

Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut pe 21 august şi ulterior arestat preventiv pentru comiterea a cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată şi o infracţiune de spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 640.000 de euro.

„În perioada 2020 – 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, se arată în comunicatul transmis de procurorii anticorupţie.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – 2024, primarul Mangaliei ar fi pretins 80.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendaţi sau închişi de către Poliţia Locală Mangalia. Banii ar fi fost primiţi sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

În cursul anului 2020, Cristian Radu ar fi pretins 70.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism şi ulterior o autorizaţie de construire pentru o clădire de locuinţe P+12 în staţiunea Neptun.

În anul 2023, ar fi pretins şi primit un folos, respectiv echivalentul a 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia. În acelaşi an, primarul Mangaliei ar fi pretins suma de 50.000 de euro din care ar fi primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcţionarii primăriei pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

La începutul anului 2025, Cristian Radu ar fi pretins şi ar fi primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta să obţină de la Primăria municipiului Mangalia un certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire, în staţiunea Saturn.

Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora.

