Ucraina marchează Ziua Demnității și a Libertății, pe 21 noiembrie, dată care unește începutul a două revoluții majore: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității din 2013. La București este anunțată pentru vineri seară, începând cu orele 19.30, o manifestație în fața ambasadei Ucrainei la București, pe Bulevardul Aviatorilor 24.

UPDATE 19:45 Câteva zeci de persoane și ambasadorul Ucrainei în România se află pe Bulevardul Aviatorilor, nr. 24, în fața ambasadei Kievului la București. Au așezat pantofi de copii și au scris din lumânări ”Children” (Copil).

”Este ziua în care vorbim despre demnitate, libertate, alegere și prețul acestei alegeri.Despre faptul că libertatea nu a fost niciodată „un dat” pentru noi — am luptat întotdeauna pentru ea. Și luptăm în continuare. În această perioadă, comemorăm Holodomorul – genocidul poporului ucrainean. Nu uităm. Nu avem dreptul să uităm. Astăzi, din nou, mor copii. Din nou, sunt distruse case. Din nou, se încearcă distrugerea culturii, limbii, identității. Este un genocid care se petrece sub ochii noștri. La acțiune va fi prezentată o instalație cu aproximativ 100 de perechi de încălțăminte pentru copii, fotografiile lor, numele lor…ca o prezență tăcută a copiilor ale căror vieți au fost curmate”, se arată într-un mesaj al organizatorilor publicat pe Instagram.

Context

În 2004, după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, protestele împotriva fraudelor electorale au dus la repetarea scrutinului și la victoria lui Viktor Iușcenko. Ulterior, a fost instituită sărbătoarea Ziua Libertății. În 2011, președintele de la acea vreme, pro-rusul Viktor Ianukovici, a anulat această sărbătoare.

Doi ani mai târziu, decizia autorităţilor de la Kiev de a suspenda pregătirile pentru semnarea Acordului de Asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană a declanșat proteste în centrul capitalei, cunoscut ca Maidan Nezalejnosti (Piaţa Independenţei, n.r.), care s-au transformat într-o mișcare de amploare împotriva regimului pro-rus.

Pe 21 noiembrie 2013, în centrul Kievului, s-au adunat primii protestatari – studenți și activiști. Pe 24 noiembrie, peste 100.000 de oameni au participat la un marș pentru integrarea europeană. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, forțele de ordine au dispersat brutal mulţimea de tineri aflaţi în stradă.

A fost un moment de cotitură, protestele transformându-se din mișcări pro-europene în manifestații anti-guvernamentale. Protestele s-au extins ulterior în întreaga țară. Între 18 și 20 februarie 2014, în centrul Kievului, au avut loc cele mai sângeroase confruntări.

Pe strada Institutska, lunetiștii au ucis peste 70 de protestatari, care au fost ulterior numiți „eroi din suta cerească”. Noaptea de 21 spre 22 februarie a marcat sfârșitul regimului – preşedintele pro-rus Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina în Federaţia Rusă.

Ziua Demnității și a Libertății a fost instituită prin decret prezidențial la 13 noiembrie 2014, cu scopul de a afirma idealurile de libertate și democrație, de a păstra memoria evenimentelor și de a onora curajul cetățenilor ucraineni.

(Agenția de presă RBC – 21 noiembrie, preluată de Rador)