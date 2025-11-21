Home » Articole » UPDATE FOTO Câteva zeci de persoane și ambasadorul Ucrainei în România, manifestație în fața ambasadei / Ziua Demnității și a Libertății – primele manifestații pro-europene au început pe 21 noiembrie la Kiev

UPDATE FOTO Câteva zeci de persoane și ambasadorul Ucrainei în România, manifestație în fața ambasadei / Ziua Demnității și a Libertății – primele manifestații pro-europene au început pe 21 noiembrie la Kiev

21 nov. 2025
1487
UPDATE FOTO Câteva zeci de persoane și ambasadorul Ucrainei în România, manifestație în fața ambasadei / Ziua Demnității și a Libertății - primele manifestații pro-europene au început pe 21 noiembrie la Kiev
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media
Ascultă articolul

Ucraina marchează Ziua Demnității și a Libertății, pe 21 noiembrie, dată care unește începutul a două revoluții majore: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității din 2013. La București este anunțată pentru vineri seară, începând cu orele 19.30, o manifestație în fața ambasadei Ucrainei la București, pe Bulevardul Aviatorilor 24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

UPDATE 19:45 Câteva zeci de persoane și ambasadorul Ucrainei în România se află pe Bulevardul Aviatorilor, nr. 24, în fața ambasadei Kievului la București. Au așezat pantofi de copii și au scris din lumânări ”Children” (Copil).

știrea inițială

”Este ziua în care vorbim despre demnitate, libertate, alegere și prețul acestei alegeri.Despre faptul că libertatea nu a fost niciodată „un dat” pentru noi — am luptat întotdeauna pentru ea. Și luptăm în continuare. În această perioadă, comemorăm Holodomorul – genocidul poporului ucrainean. Nu uităm. Nu avem dreptul să uităm. Astăzi, din nou, mor copii. Din nou, sunt distruse case. Din nou, se încearcă distrugerea culturii, limbii, identității. Este un genocid care se petrece sub ochii noștri. La acțiune va fi prezentată o instalație cu aproximativ 100 de perechi de încălțăminte pentru copii, fotografiile lor, numele lor…ca o prezență tăcută a copiilor ale căror vieți au fost curmate”, se arată într-un mesaj al organizatorilor publicat pe Instagram.

Articolul continuă mai jos

Context 

În 2004, după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, protestele împotriva fraudelor electorale au dus la repetarea scrutinului și la victoria lui Viktor Iușcenko. Ulterior, a fost instituită sărbătoarea Ziua Libertății. În 2011, președintele de la acea vreme, pro-rusul Viktor Ianukovici, a anulat această sărbătoare.

Doi ani mai târziu, decizia autorităţilor de la Kiev de a suspenda pregătirile pentru semnarea Acordului de Asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană a declanșat proteste în centrul capitalei, cunoscut ca Maidan Nezalejnosti (Piaţa Independenţei, n.r.), care s-au transformat într-o mișcare de amploare împotriva regimului pro-rus.

Pe 21 noiembrie 2013, în centrul Kievului, s-au adunat primii protestatari – studenți și activiști. Pe 24 noiembrie, peste 100.000 de oameni au participat la un marș pentru integrarea europeană. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, forțele de ordine au dispersat brutal mulţimea de tineri aflaţi în stradă.

A fost un moment de cotitură, protestele transformându-se din mișcări pro-europene în manifestații anti-guvernamentale. Protestele s-au extins ulterior în întreaga țară. Între 18 și 20 februarie 2014, în centrul Kievului, au avut loc cele mai sângeroase confruntări.

Pe strada Institutska, lunetiștii au ucis peste 70 de protestatari, care au fost ulterior numiți „eroi din suta cerească”. Noaptea de 21 spre 22 februarie a marcat sfârșitul regimului – preşedintele pro-rus Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina în Federaţia Rusă.

Ziua Demnității și a Libertății a fost instituită prin decret prezidențial la 13 noiembrie 2014, cu scopul de a afirma idealurile de libertate și democrație, de a păstra memoria evenimentelor și de a onora curajul cetățenilor ucraineni.

(Agenția de presă RBC – 21 noiembrie, preluată de Rador)

 

 

 

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”