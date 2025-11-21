Home » Articole » Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu care vizează motivele pentru care edilul nu a fost revocat, deşi nu şi-a îndeplinit atribuţiile mai mult de 6 luni

21 nov. 2025
Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu care vizează motivele pentru care edilul nu a fost revocat, deşi nu şi-a îndeplinit atribuţiile mai mult de 6 luni
Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim şi primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, au fost audiaţi, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, într-un dosar în care procurorii anchetează motivele pentru care edilul din Sinaia, anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie, nu a fost eliberat din funcţie, deşi timp de peste şase luni nu şi-a putut exercita atribuţiile.
Urmărirea penală se desfăşoară in rem, cei doi fiind chemaţi la parchet ca martori, dar ambii au refuzat să dea declaraţii, transmite News.ro.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a deschis un dosar care vizează infracţiunea de abuz în serviciu, investigând motivele pentru care prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, nu a constatat încetarea mandatului primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie, în condiţiile în care, la şase luni şi o zi după ce primarul nu şi-a putut exercita atribuţiile, trebuia suspendat.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că nici prefectul, nici primarul nu au dorit să dea declaraţii. Cei doi au, deocamdată, calitatea de martori, cercetarea penală desfăşurându-se in rem.
Vlad Oprea şi Daniel Nicodim sunt amândoi membri ai Partidului Naţional Liberal.
Vlad Oprea a fost suspendat din funcţie la finalul lunii ianuarie a acestui an, după de a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, trafic de influenţă în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, în formă continuată,  abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Prin ordonanţa în baza căreia a fost plasat sub control judiciar, i s-a interzis să se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia şi să exercite funcţia de primar al oraşului Sinaia.
Ulterior, procurorii au descins la locuinţa edilului suspendat şi au obţinut arestarea preventivă a acestuia, sub suspiciunea că a încercat să influenţeze deciziile din primărie, dând dispoziţii viceprimarului care i-a preluat atribuţiile.
La jumătatea lunii trecute, Vlad Oprea a anunţat pe Facebook că îşi reia atribuţiile.
”Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, scria, în 18 octombrie, Vlad Oprea în mesajul de pe reţelele de socializare.

