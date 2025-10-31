Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, anchetat pentru abuz în serviciu și plasat sub control judiciar / Este acuzat de DNA că ar fi viciat procedura de numire a doi membri în consiliul de administrație al Companiei Apa Brașov SA pentru a obține controlul asupra resurselor societății

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Constantin Todorică Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, este cercetat de procurorii anticorupție sub suspiciunea de abuz în serviciu pentru că ar fi intervenit ilegal în procedura de numire a doi membri ai consiliului de administrație de la Compania Apa Brașov SA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 30 octombrie 2025, față de Constantin Todorică Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, suspectat de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit.

„În perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, prin încălcarea prevederilor legale, inculpatul Todorică Constantin Șerban ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA (Cocoș Liviu și Țop Ferghete Florentina Carmen, inculpați în cauză) cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie. Pentru obținerea acestui deziderat, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul ADIDAJ Brașov (autoritatea tutelară a Companiei) pe Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor”, au precizat anchetatorii.

Ulterior, Todorică Constantin Șerban, în mod direct și indirect, ar fi exercitat acțiuni de menținere a controlului asupra activității Companiei Apa Brașov SA și prin vicierea procedurii de selecție a directorului general al companiei, funcție ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul Cocoș Liviu.

Pentru desfășurarea procedurii, ar fi fost încheiat, prin cumpărare directă, un contract având ca obiect achiziția de servicii de recrutare a unui expert care ar fi conlucrat pentru a îndeplini scopul infracțional și care ar fi efectuat întreaga selecție.

Prejudiciul reținut, până la acest moment, este de 65.561,5 lei, reprezentând plata indemnizației directorului general în lunile iulie și august 2025, precum și onorariul expertului desemnat pentru selecția directorului general.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Todorică Constantin Șerban trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu exercite funcțiile de președinte și vicepreședinte CJ Brașov, precum și pe cea de președinte al ADIDAJ Brașov, în exercitarea cărora a săvârșit infracțiunea.

Lui Todorică Constantin Șerban i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.