P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey, lângă New York, pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani și două luni într-un caz de violență sexuală, potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor de vineri, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dosarul său indică faptul că Sean Combs, numele său real, este acum încarcerat la Fort Dix (la 130 km sud de New York), o închisoare cu un regim de securitate mai ușor și care dispune de un program de combatere a toxicomaniei, unde avocații săi au solicitat transferul său.

Arestat în septembrie 2024, cântărețul și omul de afaceri era până atunci deținut într-o închisoare din cartierul newyorkez Brooklyn, cunoscută pentru condițiile insalubre. Potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor, Sean Combs va fi eliberat pe 8 mai 2028. Această dată ține cont de timpul deja petrecut în spatele gratiilor și de posibile reduceri de pedeapsă pentru bună purtare în detenție.

Pe 3 octombrie, P. Diddy a fost condamnat la 50 de luni de închisoare pentru transportul de persoane în scopul prostituției, precum și la o amendă de 500.000 de dolari.

Avocații săi au făcut apel împotriva acestei pedepse și a condamnării sale din iulie, după două luni de proces.

Jurații unui tribunal federal din New York au respins acuzațiile cele mai grave de trafic sexual și asociere în scopul comiterii de infracțiuni aduse împotriva fostului star, scutindu-l de închisoarea pe viață.

Chiar înainte de a primi sentința, rapperul și-a cerut scuze celor două victime principale, calificându-și comportamentul drept „respingător, rușinos și bolnav”. „Eram bolnav. Bolnav din cauza drogurilor, eram scăpat de sub control”, a adăugat el.