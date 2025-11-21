Un pacient orb a primit pentru prima dată o cornee imprimată 3D

Ascultă articolul

Pentru prima dată în lume, un pacient desemnat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată din celule ale ochiului uman, marcând astfel începutul de succes al unui studiu clinic aflat într-o fază incipientă, a anunţat producătorul imprimantei medicale, compania Precise Bio, citată de agenția de știri Reuters.

Transplanturile de cornee necesită în prezent ţesut ocular prelevat de la donatori umani. La fel ca în cazul tuturor transplanturilor de ţesuturi şi de organe, cererea este adeseori mai mare decât oferta disponibilă, transmite Agerpres. Procesul de imprimare 3D permite ca sute de implanturi cultivate în laborator să provină din celule prelevate de la un singur donator de cornee, au declarat oamenii de ştiinţă.

„Pentru prima dată în istorie, am asistat la momentul în care o cornee creată în laborator, din celule umane vii, a restabilit vederea unei fiinţe umane”, a declarat chirurgul principal care a realizat transplantul, Michael Mimouni, de la Rambam Medical Center din Israel, într-un comunicat.

„A fost… ca o privire spre un viitor în care nimeni nu va mai fi nevoit să trăiască în întuneric din cauza unei penurii de donatori de ţesuturi”, a adăugat el. Faza 1 – aflată încă în desfăşurare – a studiului clinic va testa în cele din urmă implantul de cornee PVEK la un grup de 10-15 pacienţi.

Compania Precise Bio, care are sediul general în statul american Carolina de Nord şi deţine operaţiuni în Israel, intenţionează să anunţe primele rezultate ale acestui studiu clinic în cea de-a doua jumătate a anului 2026.