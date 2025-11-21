Home » Articole » Lituania acuză Belarus de „şantaj” prin blocarea a mii de camioane la graniţă

21 nov. 2025
sursa foto: G4Media
Lituania şi-a redeschis graniţa cu Belarus, însă mii de camioane rămân blocate la frontieră, a declarat Ministerul lituanian de Externe, denunţând ceea ce a numit un „şantaj” care implică mărfuri în valoare de milioane de euro, relatează agenția de știri AFP.

Lituania şi-a închis graniţa cu Belarus la sfârşitul lunii octombrie, după ce baloane folosite pentru contrabandă cu ţigări au intrat în spaţiul său aerian, conducând la închiderea unor aeroporturi lituaniene, transmite Agerpres. Alături de Uniunea Europeană, Vilnius a condamnat aceste incidente drept „ameninţări hibride”.

Însă închiderea frontierei a lăsat, de asemenea, mii de camioane lituaniene blocate pe partea belarusă. Joi, la scurt timp după redeschiderea a două puncte de trecere a frontierei, Ministerul lituanian de Externe a declarat că numeroase camioane sunt „încă ţinute ostatice” şi a acuzat guvernul de la Minsk, aliat apropiat al Rusiei, de „coerciţie şi şantaj”.

Oleg Tarasov, vicepreşedintele Linava, asociaţia lituaniană a transportatorilor, a declarat pentru AFP că aproximativ 60 de milioane de euro (69 de milioane de dolari) în active au fost blocate în Belarus în urma închiderii frontierei. Vineri, el a declarat că „numărul (camioanelor confiscate) a rămas acelaşi”.

„Este vorba de 4.500 de camioane, inclusiv cele blocate la graniţă şi cele care sunt încă pe drumuri şi nu au fost oprite”, a adăugat el, unele „ascunzându-se în parcări private” pentru a evita confiscarea lor.

Lituania a anunţat iniţial închiderea frontierelor sale cu Belarus până pe 30 noiembrie. Cu toate acestea, autorităţile au revenit asupra acestei decizii miercuri, explicând că situaţia de securitate internă nu mai justifică închiderea.

Un purtător de cuvânt al Ministerului belarus de Externe a declarat joi că decizia Lituaniei de a redeschide punctele de trecere a frontierei a fost luată „cu încălcarea procedurilor stabilite”.

Activitatea pe aeroportul din Vilnius a fost perturbată timp de mai mult de o oră vineri, în urma unor noi survoluri de baloane provenite din Belarus.

