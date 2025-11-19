Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice trimise de contrabandişti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt închiderii lor ca răspuns la perturbări ale spaţiului aerian de către baloane meteorologice trimise de contrabandişti, a anunţat miercuri guvernul ţării baltice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele două treceri de frontieră vor fi redeschise joi, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului.

Lituania a anunţat luna trecută că cele două puncte de trecere vor rămâne închise până la sfârşitul lunii noiembrie ca răspuns la incursiuni ale unor baloane meteorologice venite din Belarus care au perturbat traficul aerian şi au dus la închideri temporare ale aeroportului din Vilnius.

‘Circumstanţele s-au schimbat şi restricţiile la frontiera de stat nu mai sunt necesare pentru a asigura securitatea internă’, a afirmat ministrul de interne Vladislav Kondratovic într-o şedinţă de guvern transmisă în direct.

Polonia a redeschis săptămâna aceasta două treceri de frontieră cu Belarus, în apropiere de Lituania, pe care le-a ţinut închise două săptămâni în semn de solidaritate cu Vilnius.

Lituania a afirmat că baloanele aparţin unor contrabandişti care transportă ţigarete, acuzându-l pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko că nu stopează această practică, pe care Vilniusul o numeşte o formă de ‘atac hibrid’.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o ‘escrocherie nebună’ şi a acuzat Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei.