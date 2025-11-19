G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele…

Pod fortificat, Lituania
Captură X

Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice trimise de contrabandişti

Articole19 Noi • 82 vizualizări 0 comentarii

Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt închiderii lor ca răspuns la perturbări ale spaţiului aerian de către baloane meteorologice trimise de contrabandişti, a anunţat miercuri guvernul ţării baltice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cele două treceri de frontieră vor fi redeschise joi, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului.

Lituania a anunţat luna trecută că cele două puncte de trecere vor rămâne închise până la sfârşitul lunii noiembrie ca răspuns la incursiuni ale unor baloane meteorologice venite din Belarus care au perturbat traficul aerian şi au dus la închideri temporare ale aeroportului din Vilnius.

‘Circumstanţele s-au schimbat şi restricţiile la frontiera de stat nu mai sunt necesare pentru a asigura securitatea internă’, a afirmat ministrul de interne Vladislav Kondratovic într-o şedinţă de guvern transmisă în direct.

Polonia a redeschis săptămâna aceasta două treceri de frontieră cu Belarus, în apropiere de Lituania, pe care le-a ţinut închise două săptămâni în semn de solidaritate cu Vilnius.

Lituania a afirmat că baloanele aparţin unor contrabandişti care transportă ţigarete, acuzându-l pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko că nu stopează această practică, pe care Vilniusul o numeşte o formă de ‘atac hibrid’.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o ‘escrocherie nebună’ şi a acuzat Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei, potrivit Eurostat

Articole14 Noi • 183 vizualizări
0 comentarii

Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko

Articole9 Noi • 140 vizualizări
0 comentarii

Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică

Articole5 Noi • 606 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.