Controversatul proiect de lege care ar restrânge dreptul femeilor la avort, respins de Senat / Victoria Stoiciu: Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Sper să fie respins pentru a apăra drepturile, sănătatea și demnitatea femeilor din România

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu anunță azi că plenul Senatului a respins proiectul de lege depus de cei doi senatori ex-POT (soț și soție), care prevede o restrângere a drepturilor la avort, urmând să se pronunțe și Camera Deputaților, care este for decizional. Stoiciu a avertizat din nou asupra acestei inițiative care are drept scop să limiteze accesul femeilor la întrerupere de sarcină, subliniind că mai multe organizații anti-avort au militat pentru a fi adoptat.

„Proiectul prin care se introducea pe ușa din spate interzicerea avortului în România a fost respins în plenul Senatului. Deși, în toate intervențiile lor publice, inițiatorii au susținut că nu urmăresc restrângerea accesului la întreruperea de sarcină și că ar dori doar protejarea femeilor gravide și a fătului, realitatea spune altceva. Dacă nu acesta era scopul, atunci de ce toate vocile și organizațiile anti-avort, din țară și din străinătate, s-au mobilizat masiv pentru a susține inițiativa? De ce un asemenea entuziasm dacă efectul NU ar fi fost restricționarea dreptului femeilor de a decide?”, a comentat Stoiciu.

Senatoarea a explicat că înainte de a ajunge la vot, proiectul a primit o serie de avize negative – atât de la comisiile parlamentare, cât și de la CES și de la Consiliul Legislativ. Ultimul arată explicit că formularea introdusă, privind incriminarea vătămării fătului „prin orice mijloace ori procedee”, este de natură să conducă la imposibilitatea delimitării acestei noi infracțiuni de infracțiunile deja prevăzute în Codul Penal privind vătămarea corporală și întreruperea cursului sarcinii.

„Cu alte cuvinte, legea deschidea poarta unei interdicții indirecte a avortului. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, forul decizional. Sper să fie respins, pentru a apăra drepturile, sănătatea și demnitatea femeilor din România”, a transmis Victoria Stoiciu.

Și alți parlamentari, reprezentanți ai societății civile și experți în drept au explicat că inițiativa legislativă a celor doi deputați ex-POT Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu de modificare a articolului 202 din Codul penal privind vătămarea fătului – chiar dacă nu incriminează avortul – induce o confuzie – voită sau nu – între infracțiunile de întrerupere ilegală a sarcinii și vătămarea fătului .

