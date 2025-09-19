George Simion afirmă că proiectul celor doi deputați ex-POT care sancționează vătămarea fătului „prin orice mijloace” vizează condamnarea celor care lovesc gravidele / Viceliderul grupului deputaților partidului extremist declarase că AUR nu susține proiectul

George Simion, liderul partidului extremist AUR, afirmă într-o postare pe Facebook, că proiectul celor doi deputați ex-POT care sancționează vătămarea fătului „prin orice mijloace” vizează condamnarea celor care lovesc gravidele. Simion o atacă pe deputata PSD Victoria Stoiciu, care a avertizat că inițiativa legislativă restrânge drastic avortul.

„Parlamentul refuză să apere femeile abuzate. Comisia de anchetă a abuzurilor respinsă iar Propunerea de condamnare a celor care lovesc gravidele – catalogată de Stoiciu (PSD) ca interzicere a avorturilor”, a postat George Simion pe Facebook, joi noaptea.

El a acuzat, într-un comentariu, „site-urile globaliste”:

„Pe site-urile globaliste a circulat toată ziua o știre conform căreia s-a depus o lege care interzice avortul. Nici până la ora asta (22:37) autorii nu și-au cerut scuze. Planul lor: să ne acuze pe noi de toate relele pământului când ei sunt la guvernare!”, a scris liderul extremist.

Context: Doi parlamentari neafiliați, foști POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), au depus o inițiativă legislativă la Senat prin care propun modificarea alineatului 1 al articolului 202 din Codul Penal astfel: „Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”. Cei doi deputați au justificat că inițiativa urmărește să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a fost prima care a sesizat intenția celor doi parlamentari „suveraniști”, care deși acum sunt neafiliați, ei au ajuns în parlament de pe listele POT. „Este o inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal dreptul la avort, dar face pași semnificativi în această direcție”, arată Stoiciu, semnalând același aspect, că se cere modificarea art.202 din Cod Penal, fără să se facă referire la art. 201. „Dacă această lege ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8. În plus, fătul ar fi considerat persoană. De aici până la interdicția completă a avortului distanța este foarte scurtă”, a avertizat Stoiciu, pentru G4Media, apreciind că aceasta este o strategie a extremiștilor.

„Pas cu pas, etapă cu etapă, se normalizează, se legitimează, se testează reacția publică”, a mai spus Victoria Stoiciu, cu mențiunea că social-democrații n-au cum să susțină asemenea inițiativă. „Voi lupta cu toate argumentele și prin toate instrumentele politice și parlamentare pe care le am la dispoziție ca acest proiect să nu treacă”, a mai spus Stoiciu. Ea arată că România are nevoie de schimbări legislative în domeniul sănătății reproductive și al accesului la avort.

Vicelider al grupului parlamentar AUR, deputata Ramona Ioana Bruynseels a transmis pentru G4Media că ceea ce avem în actuala legislație în privința avortului este suficient. „Noi suntem pentru dreptul femeii de a putea alege. Nu susținem o astfel de inițiativă”, afirmă Bruynseels, cu mențiunea că statul ar trebui să aibă inițiative pe partea de „consiliere a tinerelor însărcinate și, bineînțeles, a tinerelor mame”. „Credem că ar trebui să ne preocupăm mai mult să oferim consiliere psihologică, să oferim cadrul necesar pentru ca femeia care este supusă presiunii să facă avort sau să ia o decizie urgent, să poată hotărî ea pentru ea, după ce se consultă și cu specialiști, să nu rămână traumatizată”, a adăugat Ioana Bruynseels.

Inițiativa legislativă a celor doi deputați ex-POT Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu de modificare a articolului 202 din Codul penal privind vătămarea fătului nu incriminează avortul, dar induce o confuzie – voită sau nu – între infracțiunile de întrerupere ilegală a sarcinii și vătămarea fătului – este concluzia experților în drept consultați de G4Media.