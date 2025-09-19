Președinta Asociației Moașelor din România, despre inițiativa legislativă a doi deputați de incriminare a avortului: Propunerea este foarte periculoasă / Avem nevoie, de fapt, de dezincriminarea completă din Codul Penal / Partidele extremiste n-au stat degeaba

Irina Mateescu, președinta Asociației Moașelor din România, unul din ONG-urile care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen, a declarat pentru G4Media că este nevoie în România de o legislație specifică pentru sănătatea reproducerii, pentru că avortul va continua să fie practicat, chiar dacă va fi scos în afara legii.

Reamintim că doi deputați aleși în Parlament pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o inițiativă în acest sens a fost pusă în dezbatere la Senat.

„Propunerea este foarte periculoasă și ce avem nevoie, de fapt, este dezincriminarea completă din Codul Penal. Adică nu acolo trebuie să discutăm despre avort. Pentru că și acum sunt niște prevederi care există în Codul Penal și trebuie scoase de acolo.

Se discută în legea sănătății, în legislație specifică pentru sănătatea reproducerii, nu în Codul Penal.

Și, bineînțeles, viziunea noastră este că avortul trebuie să existe în Constituție, așa cum se întâmplă și în Franța, pentru că românul a trecut prin ce știm cu toții în timpul comunismului și ar trebui să nu uităm că acele femei au murit degeaba și că aproximativ 100.000 de copii nedoriți, din datele pe care ne avem, au ajuns în acele orfelinate ale groazei, cum au fost numite”, a explicat Irina Mateescu, președinta Asociației Moașelor din România, pentru G4Media.

Educație sexuală în școli, contracepția gratuită și planificare familială

Irina Mateescu spune că statul român trebuie să se concentreze pe educația sexuală în școli, pe contracepția gratuită și planificarea familială pentru a reduce avortul, care va continua să existe, chiar dacă va fi incriminat în Codul Penal.

„Peste vară partidele extremiste n-au stat degeaba. Domnii parlamentari de acolo au lucrat la această propunere care restrânge grav drepturile omului, pentru că, da, drepturile femeii sunt drepturile omului.

Avortul va continua să existe. El va fi sigur sau nesigur. Incriminarea lui, de un fel sau altul, atât pentru femei, cât și pentru profesioniști, nu îl va face să dispară. Dar politicile de educație sexuală, de contracepție gratuită, de planificare familială, îl vor reduce.

Acolo trebuie să ne concentrăm cu toții, la asigurarea programelor de educație și de contracepție gratuită”, susține președinta Asociației Moașelor din România.

„Să fie decontată contracepția și avortul”

Irina Mateescu spune că este surprinzător faptul că au fost puține reacții din partea parlamentarilor la propunerea legislativă a parlamentarilor ex-POT și susține că cea mai bună cale de urmat în momentul de față este decontarea atât a contracepției, cât și a avortului.

„Și focusarea pe control asupra corpului femei este ceva obsesiv, care tot reapare. Revine și cumva suntem șocați că ne așteptam la mai mulți parlamentari să aibă o poziție deja, explicând că nu sunt de acord cu colegii lor și am văzut foarte puține astfel de poziții.

Adică mi se pare ciudat că nu reacționează deja ceilalți din Parlament la această idee a doamnei, care ar produce, de fapt, un risc de sănătate publică. Mai multe decese și mai multe femei care au complicații grave. Cum știm că s-a întâmplat.

Coaliția pentru Egalitatea de Gen, din care face parte și Asociația Moașelor din România, nu este pro-avort. Noi suntem pro-alegere. Și pro-drepturile omului. Asta este tot. Legislația în vigoare merită îmbunătățiri.

Și merită inclusiv gratuități. Noi asta am și propus. Să fie decontată contracepția și să fie decontat avortul. Persoanele care sunt violate trebuie să aibă acces la această întrerupere de sarcină, vorbim de minore de 13-14 ani, violate, care nu au acces la această procedură”, explică președinta Asociației Moașelor din România.

Avortul medicamentos, una dintre soluții

Președinta Asociației Moașelor din România afirmă că soluția la problema avortului este lărgirea personalului medical care oferă acces la această procedură medicală.

„Avortul este un act medical. În alte țări îl performează și moașa, și medicii generaliști, nu doar medicii ginecologi. Ne-am și exprimat și noi dorința de a sprijini colegii noștri obstetricieni și de a acorda și moașelor dreptul la a face avort medicamentos, cel cu pilule. Și sperăm să obținem asta cât de curând.

Astea sunt modificările de care avem nevoie. Lărgirea personalului medical care oferă acces la avort. Cu medicii de medicină de familie și cu moașele. Pentru avortul medicamentos. Și în momentul ăla să ajungem mult mai rar la avort chirurgical. Plus că după fiecare avort avem nevoie de acces la contracepție.

Să nu vină pacienta și să fie lăsată fără serviciul de contracepție de după avort. Astea sunt niște politici pe care România le-a avut după comunism. Dar le-am pierdut pe drum. S-a renunțat la Programul Național de Contracepție Gratuită. Și noi ne întrebăm de ce”, punctează Irina Mateescu.

„Centrele de criză de sarcină dau informații false la femei”

Președinta Asociației Moașelor din România susține că inițiativa legislativă ce privește incriminarea avortului nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-un angrenaj complex de influență, ce are ca scop forțarea femeilor să păstreze orice sarcină, iar unul dintre mecanismele de influență sunt centrele de criză de sarcină.

„Sunt o sumă de personaje în Parlament dubioase, de cele mai multe ori, care și nici nu știu, nu îmi dau seama ce interese au, și care vin cu astfel de, așa zise, propuneri, inițiative legislative, care ar da peste cap și mai mult sistemul. Să știți că ei nu vin din neant.

Noi avem centrele de criză de sarcină, a căror muncă influențează și profesorii care predau la facultatea de medicină, influențează și medicii care coordonează spitale ca șef de secție sau director medical sau manager. Adică lucrurile astea nu vin din senin. Centrele astea de criză de sarcină sunt active la noi de peste 25 de ani în România și au făcut o treabă foarte bună în ghilimele, în sensul în care ei lucrează.

Și ei au ca singur scop forțarea femeilor să păstreze orice sarcină, indiferent că e din viol, indiferent că vorbim de minore, de 14 ani, care bineînțeles că nasc prematuri și că își distrug viața și pe-a lor și pe-a copilului.

Dau informații false la femei. Că muriți dacă faceți avort, că e periculos cu medicamente, e periculos oricum, adică influențează fix decizia asta ca fiecare femeie să nască neapărat, indiferent de condiția ei și dacă poate de copilul sau dacă n-a fost o alegere.

Și influențează parlamentari, influențează din nou mediul, adică lucrează deja piramidal sus. Nu mai lucrează de la nivel de fiecare femeie. Ei lucrează de sus în jos la nivelul de decizie. Da, și în contextul ăsta nu e o surpriză inițiativa asta legislativă. Că nu e nimic acolo subtil. Este foarte clar”, spune Irina Mateescu.

„Femeile vor face avort fie în România, dar în condiții legale, fie vor pleca în străinătate, dacă se interzice aici”

Irina Mateescu spune că incriminarea avortului nu ar face altceva decât să ducă această procedură în ilegalitate, dar și să forțeze multe românce să plece în străinătate pentru a face întrerupere de sarcină.

„Criminalizăm, pedepsim, ce facem? Începem iar să urmărim, toată lumea să se teamă. Dar avortul nu s-a oprit cu riscul pierderii vieții femeii. Asta trebuie să învățăm odată și odată. Da, ele vor face avort fie aici, dar în condiții legale, fie vor pleca în străinătate, dacă se interzice aici, clar.

Deci vorbim din nou de avorturi clandestine. Noi vedem asta deja la femeile care sunt respinse în anumite județe și n-au unde să se ducă și fac diverse lucruri. Iau pastile, se lovesc în burtă, adică sunt lucruri, din nou, deja eram rău, adică așa ceva ne duce deja mai mulți zeci de ani în spate.

Vrem neapărat să nu se înțeleagă că nu ne acuzăm colegii medici, ginecologi. Nu au nicio susținere, nicio formare, niciun sprijin să facă avorturi. Deci nu îi putem învinovăți nicio secundă. E vorba de spitale care nu-și asigură personal medical.

Asta este politica instituțională. De acolo trebuie să plece lucrurile. Nu de la fiecare medic, fiecare moașă, fiecare… E vorba de spitale. Ele trebuie să pună lucrurile astea în ordine. Și Ministerul Sănătății, bineînțeles”, concluzionează președinta Asociației Moașelor din România.

Ce prevede Codul Penal

Prevederile actuale ale codului penal:

„Art. 201.

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:

c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Când faptele au fost săvârşite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interzicerea exercitării profesiei de medic.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.

(6) Nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului.

(7) Nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii”.

„Toate aceste articole nu trebuie să fie în Codul Penal, pentru că medicii se pot teme și mai mult să ofere acest serviciu medical, doar pentru că există prevederile acestea în Codul Penal. Prevederile despre avort trebuie să fie în legea sănătății, unde sunt clarificate aspecte ce țin de sănătate. Prezența lor aici arată mai degrabă un rol punitiv, nu unul explicativ pentru profesioniștii medicali”, a precizat Irina Mateescu, de la Coaliția pentru Egalitatea de Gen.

Context

Deputații Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu propun o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

În prezent, în România avortul nu este incriminat prin lege, fiind reglementat de articolul 185 din Codul Penal, care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia.

Cei doi soți Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – în prezent neafiliați vreunui partid – cer să fie modificată și completată Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerea prevede ca articolul 202 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, să se modifice şi să se completeze după cum urmează:

Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

Conform motivației celor doi parlamentari foști POT, iniţiativă legislativă umăreşte:

-Extinderea protecţiei penale a fătului, indiferent de naşterea vie – incriminarea expresă a faptelor de vătămare a fătului chiar şi în situaţia în care acesta nu supravieţuieşte până la naştere (deci şi a agresiunilor care provoacă moartea fătului sau naşterea unui copil mort). „Se asigură astfel protecţia vieţii în devenire pe toată durata sarcinii, nu doar ex post, condiţionat de existenţa unui nou-născut”.

-Protecţie întărită asigurată fătului stabilirea pragului de l4 săptămâni ca moment de la care intervine protecţia penală distinctă a fătului nu este arbitrară, ci rezultă din corelarea Codului penal cu legislaţia specială în materia sănătăţii publice.

Radu Mihail Ionescu a fost ales deputat în circumscripția Bacău, iar soția sa, Monica Ionescu, a obținut un mandat în circumscripția Neamț, ambii candidând din partea POT. Amândoi sunt avocați și după ce au ajuns în Parlament au deținut funcții de vicepreședinți ai grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, până când au demisionat din partid.