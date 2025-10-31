INTERVIU Profesoara Ștefania Costea predă la primul lectorat de limba română de la Universitatea din Cambridge, recent înființat: Entuziasmul studenților este molipsitor!

Într-una dintre cele mai vechi și respectate instituții de învățământ superior din lume, limba română a devenit, în 2025, parte a ofertei academice oficiale. Universitatea din Cambridge are, de acum, un lectorat de limba română în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică – o premieră realizată prin colaborarea dintre Ambasada României la Londra, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Institutul Limbii Române (ILR). Programul este coordonat de doctor Ștefania Costea, absolventă a aceleiași universități, specializată în sintaxă diacronică comparativă și contact lingvistic, scrie Edupedu.ro.

Lectoratul de la Cambridge este cel de-al doilea de acest fel din Regatul Unit, după cel înființat la Oxford în 2012, și este finanțat integral de statul român, prin Institutul Limbii Române. Pentru România, apariția acestui program într-un spațiu universitar cu tradiție de secole reprezintă o recunoaștere academică importantă. Iar pentru studenții din Cambridge, limba română devine nu doar o disciplină opțională, ci o nouă cheie de înțelegere a Europei contemporane.

Ștefania Costea a absolvit atât masteratul (MPhil), cât și doctoratul la Universitatea din Cambridge (Colegiul St John), fiind coordonată de profesorul Adam Ledgeway. Teza ei de doctorat reevaluează rolul jucat de contactul lingvistic în limbile vorbite în Balcani, axându-se, în special, pe română, aromână, meglenoromână și istroromână. După terminarea doctoratului, Ștefania a început un nou proiect legat de istoria istroromânei și a istroromânilor la Universitatea din Oxford (Colegiul Trinity), sub coordonarea profesorului Martin Maiden.

Decizia de a introduce româna în curriculumul oficial nu a apărut din neant. Povestea începe cu profesorul Adam Ledgeway, care, observând că studenții din programele de limbi romanice cunoșteau italiana, spaniola sau franceza, dar nu și româna, a introdus inițial cursuri facultative. Acestea au devenit, în timp, tot mai populare. După ce Ștefania Costea a început doctoratul la Cambridge, profesorul Ledgeway i-a încredințat coordonarea acestor cursuri. Lectoratul inaugurat acum reprezintă, practic, continuarea a acestor eforturi, consolidată instituțional de autoritățile române.

„Lectoratul de limba română își propune să aducă România mai aproape de studenții de la Cambridge”, explică Ștefania Costea. Activitatea sa nu se rezumă la cursuri de limbă pentru începători și intermediari, ci include și seminarii tematice – de la limba semnelor românești până la reprezentări ale vieții cotidiene în perioada comunistă – precum și evenimente culturale menite să promoveze arta, istoria și cinematografia românească. Programul „Romanian Movie Night”, în cadrul căruia sunt proiectate filme românești contemporane și clasice, a devenit deja o componentă importantă a lectoratului.

Studenți din toată lumea învață româna „ca acasă”

Publicul acestor cursuri și evenimente este divers. Studenții care se înscriu la română provin din domenii variate – de la medicină și istorie, până la inginerie sau limbi moderne. Unii au origini românești, alții sunt motivați de legături personale ori pur și simplu de interesul pentru o limbă și o cultură puțin cunoscute. „A fost impresionant să primesc zeci de cereri de la studenți care au parteneri români sau un părinte român, dar și de la cei care pur și simplu vor să descopere România”, spune lectorul.

