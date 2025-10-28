Directori de școli, despre Școala Altfel și Săptămâna Verde: Nu se mai potrivesc realității / În rural, sunt binevenite, dar ce faci cu cei care nu pot plăti?

„În rural, „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” sunt foarte binevenite, dar cum să faci asta fără bani? Ce faci cu cei care nu pot plăti? Pleci cu 20 și lași patru în clasă?”, a declarat Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale din Dor Mărunt, în emisiunea InfoEdu de la TVR, de pe 26 octombrie, potrivit Edupedu.ro.

Directorii avertizează că, deși programele precum Săptămâna Verde sau Școala Altfel sunt privite ca oportunități educaționale importante, mai ales în mediul rural, implementarea lor este grav afectată de lipsa finanțării.

Mulți directori spun că nu au resurse pentru a organiza activități relevante, iar familiile nu își permit costurile suplimentare pentru excursii sau materiale.

Aceeași problemă este confirmată și de raportul de cercetare al Institutului de Științe ale Educației (ISE), publicat în iulie 2025, care arată că una dintre principalele dificultăți ale programului „Săptămâna Verde” ține de resursele materiale și logistice, întrucât activitățile organizate în afara școlii, cum ar fi vizitele sau excursiile, depind de fondurile disponibile ale școlilor și părinților. Documentul subliniază că lipsa unui sprijin financiar coerent determină mari diferențe între unitățile de învățământ, ceea ce transformă un program național cu scop educațional într-unul marcat de inegalități sociale.

Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale din Dor Mărunt (județul Călărași) a spus că, în mediul rural, programul „Școala Altfel” rămâne o oportunitate importantă pentru copii, însă este greu de pus în practică fără finanțare.