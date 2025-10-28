Guvernul SUA a semnat un acord de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse pentru construirea de noi reactoare nucleare

Guvernul SUA a semnat marţi acord în valoare de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse Electric Co pentru a construi noi reactoare nucleare, cea mai recentă iniţiativă destinată satisfacerii cererii din ce în ce mai mare de energie electrică venite din partea Inteligenţei Artificiale, transmite agenția de știri Bloomberg.

Parteneriatul strategic anunţat marţi, care mai include fondul de investiţii Brookfield Asset Management şi producătorul canadian de uraniu Cameco Corp, îşi propune să pună în practică ambiţiile preşedintelui american Donald Trump în materie de inteligenţă artificială şi să extindă o industrie pe care o consideră vitală pentru concurenţa cu China, scrie Bloomberg.

Într-un comunicat comun de presă publicat marţi, semnatarii au informat că parteneriatul strategic va duce la crearea a zeci de mii de locuri de muncă în SUA, transmite Agerpres.

Potrivit analiştilor de la BloombergNEF, consumul de electricitate al centrelor de date din SUA se va dubla până în 2035, ajungând la aproape 9% din totalul cererii. Această explozie a consumului de electricitate a impulsionat construirea de noi centrale electrice şi asigurarea conectării la reţea. Cu toate acestea, construirea de noi reactoare nucleare durează câţiva ani, iar unele companii, precum Google, iau în considerare redeschiderea centralelor nucleare închise, în încercarea de a obţine energie electrică mai rapid.

Multe speranţe pentru o renaştere a energiei nucleare în SUA sunt concentrate pe dezvoltarea de reactoare modulare mici, dar acordul semnat cu Westinghouse este pentru reactoare mari şi se aliniază cu un anunţ recent al dezvoltatorului Fermi Inc., conform căruia va începe producţia a patru reactoare mari care ar urma să fie utilizate pentru un campus privat de reţea de centre de date în Texas Panhandle.

Acordul anunţat marţi vine pe fondul unei evoluţii lente a energiei nucleare în SUA: doar două reactoare au fost finalizate în acest secol – unităţile de la centrala Vogtle din Georgia, care au suferit numeroase amânări.

Fiecare centrală Westinghouse AP1000 cu două unităţi creează sau susţine 45.000 de locuri de muncă în producţie şi inginerie în 43 de state, iar o implementare la nivel naţional va crea peste 100.000 de locuri de muncă în construcţii, au precizat companiile semnatare. În prezent, funcţionează şase reactoare AP1000, iar tehnologia a fost selectată pentru programe în Polonia, Ucraina şi Bulgaria.

„Programul va consolida Statele Unite ca una dintre puterile mondiale în domeniul energiei nucleare şi va creşte exporturile de tehnologie Westinghouse de producţie a energiei nucleare la nivel global”, se mai arată în comunicat.