Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriţei Ştefania Szabo, director medical…

Sursa: Pixabay

Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriţei Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă / Mai multe cadre medicale vor fi audiate ca martori

28 Oct

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Lavinia Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Medicul a fost găsit fără viaţă în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unităţii medicale, transmite News.ro.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa al Parchetului, la faţa locului au fost efectuate cercetări şi au fost ridicate probe relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată în comunicat.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morţii.

Procurorii subliniază că măsurile luate în cursul urmăririi penale sunt prevăzute de Codul de procedură penală şi nu afectează în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.

Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00

Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

