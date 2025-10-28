G4Media.ro
Sorana Cîrstea, pe terenul de joc cu ocazia turneului WTA de la Cincinnati.
Sorana Cirstea / Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea, încă o urcare în clasamentul WTA, după ce s-a calificat în optimi la Hong Kong

Sorana Cîrstea și-a respectat statutul de favorită și a obținut victoria împotriva jucătoarei Dalma Galfi, din Ungaria. Succesul o duce pe Sorana în optimile turneului WTA de la Hong Kong și o face să urce încă un loc în ierarhia Live a WTA, până pe locul 44.

Cap de serie șapte, Cîrstea a trecut, scor 7-5, 6-3, de Dalma (locul 96 mondial) după un meci care a durat o oră și jumătate.

Victoria de marți o ajută pe Sorana să urce un loc în clasamentul WTA Live: se găsește în prezent pe 44, cu 1243 de puncte.

În vârstă de 35 de ani, Sorana va da în optimi peste Ajla Tomljanovic, locul 86 modial.

Reamintim că acesta este ultimul turneu pe care Cîrstea îl va mai juca în acest sezon competițional.

Pentru parcursul de până acum, Cîrstea va primi un cec în valoare de $ 4,160 și 30 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Turneul WTA de la Hong Kong face parte din categoria WTA 250.

Tags:
