Papa îndeamnă şcolile catolice să evite „tehnofobia” şi să le faciliteze accesul la educație nevoiașilor

Papa Leon al XIV-lea a transmis un apel către instituţiile de învăţământ catolice să consolideze formarea cadrelor didactice în domeniul digital, „evitând tehnofobia”, şi le-a îndemnat să faciliteze accesul la educaţie pentru cei mai nevoiaşi, transmit marţi agenţia EFE şi Agerpres.

Scrisoarea apostolică, intitulată „A trasa noi hărţi de speranţă”, a fost publicată cu ocazia împlinirea a 60 de ani de la declaraţia „Gravissimum educationis”, documentul pe tema educaţiei catolice rezultat în urma Conciliului Vatican II.

Textul abordează utilizarea tehnologiei, unul dintre subiectele evidenţiate de papa american la începutul pontificatului său, şi îndeamnă la „creativitate pastorală” pentru a „consolida formarea profesorilor inclusiv în domeniul digital, îmbunătăţirea predării active, promovarea învăţării prin slujire şi a cetăţeniei responsabile şi evitarea oricărei tehnofobii”.

„Atitudinea noastră faţă de tehnologie nu poate fi niciodată ostilă, deoarece progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu pentru creaţie”, indică papa Leon în text.

Lucrul important „nu este tehnologia, ci modul în care o folosim. Inteligenţa artificială şi mediile digitale trebuie să fie orientate spre protejarea demnităţii, dreptăţii şi muncii”, precizează pontiful, avertizând că „niciun algoritm nu poate înlocui ceea ce face educaţia umană: poezia, ironia, iubirea, arta, imaginaţia, bucuria descoperirii şi chiar învăţarea din greşeli ca oportunitate de creştere”.

El adaugă, de asemenea, că universităţile catolice au nevoie „de mai puţine scaune şi de mai multe mese unde să putem sta împreună, fără ierarhii inutile, pentru a atinge rănile istoriei şi a căuta, în Spirit, înţelepciunea născută din viaţa popoarelor”.

Leon al XIV-lea subliniază în document că „familia rămâne primul loc de educaţie” şi că „şcolile catolice colaborează cu părinţii, nu îi înlocuiesc, deoarece datoria educaţiei, în special a educaţiei religioase, le revine lor înaintea oricui altcuiva”.

Pontiful respinge „abordarea pur comercială care obligă adesea educaţia de astăzi să fie măsurată în termeni de funcţionalitate şi utilitate practică”.

„Acolo unde accesul la educaţie rămâne un privilegiu, Biserica trebuie să împingă uşile şi să inventeze căi, deoarece a-i pierde pe cei săraci echivalează cu a pierde şcoala însăşi”, adaugă liderul de la Vatican.

„Educaţia catolică are sarcina de a reconstrui încrederea într-o lume marcată de conflict şi frică, amintindu-ne că suntem copii, nu orfani: din această conştientizare se naşte fraternitatea”, precizează papa.

În încheiere, textul invită comunităţile educaţionale să „dezarmeze cuvintele” şi să educe prin „limbaj nonviolent, reconciliere, punţi, nu ziduri”.