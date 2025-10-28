Polonia ar putea deschide mai multe puncte de trecere a frontierei cu Belarus în luna noiembrie / Frontiera a fost închisă în urma exerciţiilor militare conduse de Rusia pe teritoriul belarus şi a intrării a 21 de drone ruse în spaţiul aerian polonez

Polonia va fi pregătită să redeschidă încă două puncte de trecere a frontierei cu Belarus în luna noiembrie, a anunţat marţi premierul polonez Donald Tusk, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Pe 12 septembrie, Polonia şi-a închis frontiera cu Belarus ca urmare a exerciţiilor militare conduse de Rusia pe teritoriul belarus şi a intrării a 21 de drone ruse în spaţiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Guvernul de la Varşovia a decis să redeschidă câteva puncte de trecere feroviară a frontierei şi un punct de trecere rutieră pe 23 septembrie.

”Vom fi gata în acest an, în noiembrie, să deschidem două puncte de trecere, la Bobrowniki şi Kuznica”, a spus Tusk la un eveniment desfăşurat la Bialystok, în estul Poloniei.

”De îndată ce clarificăm această chestiune cu lituanienii, ar trebui să deschidem aceste două puncte în noiembrie, experimental ca să spunem aşa. Dacă se dovedeşte că graniţa trebuie să fie închisă din nou, atunci nu voi ezita niciun moment”, a explicat şeful guvernului polonez.

Ţara vecină Lituania a închis aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută după ce baloane folosite pentru contrabanda cu ţigarete au intrat în spaţiul său aerian, venind dinspre Belarus. De fiecare dată, Lituania a închis temporar şi punctele de trecere a graniţei terestre cu Belarus.

După această măsură a autorităţilor lituaniene, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a acuzat Occidentul că duce un război hibrid contra Belarusului şi Rusiei.