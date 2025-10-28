India va produce avioane ruseşti în plină izolare a Rusiei pe plan internaţional

Compania aerospaţială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şi compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi fabricat integral în ţara asiatică din 1988, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„HAL şi UAC au semnat la Moscova, Rusia, pe 27 octombrie 2025, un memorandum de înţelegere pentru producţia avionului civil SJ-100”, a informat compania indiană într-un comunicat publicat pe reţeaua socială X.

SJ-100 este un avion cu fuselaj îngust dezvoltat din 2000 de compania Suhoi, din care au fost produse deja peste 200 de unităţi, operate de 16 companii aeriene comerciale.

Compania indiană a subliniat că acesta va fi primul caz de producţie a unui avion de pasageri în India după aeronava AVRO HS-748, de design britanic, care a fost fabricat în India între 1961 şi 1988.

Acordul dintre cele două companii survine într-un moment de izolare aproape totală a Rusiei din cauza sancţiunilor impuse de diferiţi actori internaţionali după războiul din Ucraina.

În acest context, India a fost unul dintre puţinii aliaţi care au menţinut legături comerciale cu Moscova.

Cele două ţări şi-au manifestat apropierea în august, la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), când a avut o întâlnire între prim-ministrul indian, Narendra Modi, şi preşedintele rus, Vladimir Putin.