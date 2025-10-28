Daniel Băluţă, candidatul PSD la primăria generală: Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, să fie pus pe picioare

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat marţi că Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de „depanare”, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu, transmite Agerpres.

„Aş vrea să încep cu o lecţie personală pe care am învăţat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poţi să te apuci să-i faci planul de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală şi îi redai sănătatea. Abia atunci poţi să clădeşti mai departe. Abia atunci te gândeşti la ceea ce urmează. La fel este şi un oraş. Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu. Şi apoi putem să construim împreună viitorul lui. Bucureştiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră, a celor peste 2 milioane de oameni care trăiesc, muncesc şi depind de Capitală. Oraşul copiilor noştri. Al părinţilor noştri, al tinerilor şi al celor în vârstă, al celor care o duc bine şi al celor care se zbat pentru a supravieţui”, a spus Băluţă într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că îşi doreşte un Bucureşti „pentru oameni”, un oraş unde apa caldă şi căldura „nu sunt un privilegiu, ci o normalitate”.

„Un oraş unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viaţa, unde curăţenia şi siguranţa sunt fapte, nu promisiuni. Nu este un vis imposibil. Am demonstrat la Sectorul 4 că se poate. Am reparat, am construit şi am schimbat. Am făcut şi continuăm să facem. Acum e timpul să facem acest lucru pentru întregul Bucureşti. Să reparăm ce nu funcţionează, să ridicăm Capitala pe picioare ca un oraş sănătos, sigur şi demn pentru toţi oamenii săi. Nu candidez doar ca să administrez un oraş. Candidez ca să construim împreună o viziune. Un Bucureşti care funcţionează pentru fiecare dintre noi. Acesta este angajamentul meu. Am făcut, am arătat că se poate. Iar mai departe facem împreună din Bucureşti Capitala pe care ne-o dorim cu toţii”, a conchis acesta.