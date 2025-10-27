BREAKING Gabriela Firea renunță la șefia organizației PSD București, în favoarea lui Daniel Băluță, desemnat candidatul partidului la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie / Firea: Scopul nostru este de a recâștiga Primăria

Gabriela Firea a anunțat, luni, la finalul ședinței conducerii PSD în care Daniel Băluță a fost desemnat oficial candidat la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie, că renunță la șefia organizației PSD București în favoarea lui Băluță.

„Pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, cum am fost eu, vrem să-i oferim toate instrumentele administrative și umane, de asemenea forța politică. Am decis să-i predau ștafeta politică a conducerii organizației PSD București. Fac acest gest de onoare, nu trebuie să ne legăm de funcții, nu sunt veșnice, mai aveam doi ani de mandat, dar acum e momentul să predau această ștafetă”, a declarat Gabriela Firea.

Firea a subliniat că scopul PSD este acela de a recâștiga Primăria Capitalei. „Ne propunem acest lucru și de data asta sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizați și suntem solidari. Intrăm cu prima șansă”, a afirmat Firea.

Ea a mai susținut că „cetățenii își doresc o schimbare în sensul bun în ceea ce privește traficul, termoficare, curățenie, investiții în spitale”.

„Îl susținem din toate punctele de vedere pe colegul nostru Daniel Băluță să candideze și câștige Primăria”, a precizat Gabriela Firea.

Daniel Băluță le-a mulțumit Gabrielei Firea și lui Sorin Grindeanu.

„Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Gabi, îi mulțumesc lui Sorin, pentru suportul pe care mi l-au dat.

În acest alegeri este vorba despre rezultate, despre ce am reușit să facem în Sectorul 4: metrou, spitale, școli, grădinițe, parcuri. Toate acestea trebuie să se întâmple la nivel macro în București”, a afirmat Daniel Băluță.

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, urmând ca această candidatură să fie validată marţi de Consiliul Politic Naţional, a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti. De asemenea, întăresc ceea ce era evident, că vicepreşedinta regională în moţiunea pe care am depus-o pe Bucureşti-Ilfov este Gabriela Firea care întăreşte echipa prin experienţa pe care o are”, a declarat Grindeanu, citat de Agerpres.

Consiliul Politic Naţional al PSD se va întruni în prima parte a zilei de marţi pentru a fi votat statutar Daniel Băluţă drept candidat la Primăria Bucureşti.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.

Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și continue mandatul de europarlamentar. Detalii aici.