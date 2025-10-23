Anca Alexandrescu: „99% voi candida la Primăria Capitalei”. „Am stomacul tare, nu mă voi opri” / Realizatoarea de la Realitatea Plus face propagandă pentru fostul candidat pro-rus la prezidențiale Călin Georgescu

Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus Călin Georgescu, a declarat că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România.

Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri”, a declarat Anca Alexandrescu pentru Realitatea Plus.

„Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta. Nu uitați că eu sunt singura care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Moderatoarea Realitatea Plus, care a fost în campania electorală și este în continuare postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus, a fost consiliera mai multor PSD-iști înainte ca aceștia să-și încheie carierele politice. Între aceștia s-au numărat Victor Ponta, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

Georgescu a numit-o pe Alexandrescu ”familist convins” și ”om care știe despre ce este vorba” în sistem, care poate face ”o reformă morală”. Mesajul de susținere al lui Georgescu a venit la doar două zile după ce Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că a venit momentul să ”ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.

Pe 29 septembrie, Cristian Popescu Piedone și-a lansat propriul partid, după ce a demisionat din PUSL, partidul fostului turnător la Securitate Dan Voiculescu.

Piedone a lansat Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR) în cadrul unui congres organizat la Sala Palatului. La final, răspunzând unor întrebări ale jurnaliștilor, Piedone a declarat că pentru funcția de primar al Capitalei ar fi potrivită Anca Alexandrescu. Detalii aici.