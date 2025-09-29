Cristian Popescu Piedone și-a lansat partid și spune că Anca Alexandrescu ar fi o variantă de candidat la Primăria Capitalei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cristian Popescu Piedone și-a lansat, luni, propriul partid, după ce a demisionat din PUSL, partidul fostului turnător la Securitate Dan Voiculescu.

Piedone a lansat Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR) în cadrul unui congres organizat la Sala Palatului. La final, răspunzând unor întrebări ale jurnaliștilor, Piedone a declarat că pentru funcția de primar al Capitalei ar fi potrivită Anca Alexandru, realizatoarea de la Realitatea Plus care face propagandă pentru fostul candidat pro-rus la Președinție, Călin Georgescu.

„Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, dacă astăzi, în tulburările acestor ape tulburi ale partidelor, neștiind care, cum, și ce vine și vor să amâne alegerile, are o expertiză. Are o expertiză de trei sau nu știu câți vicepremieri, are expertiza primarului general Sorin Oprescu, are expertiza administrației locale. Dar trebuie să fie independent. România, Bucureștiul are nevoie de un independent cu credibilitate și cu experiență. Da, Anca Alexandrescu poate fi o variantă”, a spus Cristian Popescu Piedone, citat de realitatea.net.

Întrebat de reporteri ce o recomandă pe Anca Alexandrescu, Piedone a replicat: „Vocea și talentul. În primul rând, am spus, datorită experienței. Nu cred că oricine de aici (…) poate să fie consilier la trei prim miniștri sau la un primar general. Și nu un consilier, un consilier de primă linie. Noi avem nevoie astăzi de oameni reali. Oameni care să răspundă comunităților”.

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Moderatoarea Realitatea Plus, care a fost în campania electorală și este în continuare postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus, a fost consiliera mai multor PSD-iști înainte ca aceștia să-și încheie carierele politice. Între aceștia s-au numărat Victor Ponta, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

Georgescu a numit-o pe Alexandrescu ”familist convins” și ”om care știe despre ce este vorba” în sistem, care poate face ”o reformă morală”. Mesajul de susținere al lui Georgescu a venit la doar două zile după ce Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că a venit momentul să ”ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și șef suspendat al ANPC, se află sub control judiciar într-un dosar DNA în care procurorii îl acuză că a anunțat controlul pe care urma să-l facă la Hotelul International din Sinaia.

Hotelul, care aparține prietenului său Dan Radu Rușanu, ex-PNL, a fost lăudat de Piedone pe Tik Tok, ulterior controlului efectuat.

La finalul lunii iulie, procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții pe litoral, unde era cazat Cristian Popescu Piedone, la locuința din Bragadiru, în Sinaia și alte locații din București și Ilfov.