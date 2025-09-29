Parchetul austriac a lansat o anchetă privind cazuri de maltratare într-un centru al organizaţiei SOS Satele Copiilor

Parchetul austriac a anunţat luni deschiderea unei anchete in rem pentru presupuse cazuri de maltratare într-un centru din Austria al organizaţiei internaţionale SOS Satele Copiilor , transmite France Presse, preluată de Agerpres.

”Suspiciunile de maltratare, privare de libertate şi violenţe fizice asupra minorilor se referă la fapte care s-ar fi produs între 2012 şi 2020” la Imst, în vestul ţării, a declarat procurorul Hansjorg Mayr.

Anterior, presa austriacă evocase un raport intern comandat de SOS Satele Copiilor cu privire eventuale nereguli grave.

Parchetul din Innsbruck (landul Tirol) a dispus ca poliţia să stabilească dacă există elemente care să justifice urmărirea penală în opt cazuri menţionate în acest raport, a menţionat procurorul de caz.

Pe 17 septembrie acest an, SOS Satele Copiilor a anunţat lansarea unei evaluări externe a procedurilor sale, în urma unor acuzaţii de maltratare a copiilor îngrijiţi la centrul său din Moosburg, în sud-vestul Austriei, din 2008 până în 2020.

În 2022, ONG-ul a anunţat existenţa unui caz de pedofilie în care era implicat un important donator în una dintre filialele sale din Asia, după dezvăluirea, în anul precedent, a mai multor cazuri de violenţe.

Organizaţia SOS Satele Copiilor, care găzduieşte copii abandonaţi sau orfani, are 572 de filiale în întreaga lume.