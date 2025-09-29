Nazare, despre rectificarea bugetară: Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp

Guvernul îşi propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetăţenii, să asigure funcţionarea instituţiilor publice şi să menţină încrederea partenerilor europeni şi internaţionali, a afirmat, luni seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

„Astăzi am publicat rectificarea bugetară – un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate. Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp. Ce ne propunem prin această rectificare? Să protejăm cetăţenii – garantăm plata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor de sănătate şi sprijinului social pentru românii vulnerabili, să asigurăm funcţionarea instituţiilor publice: şcoli, spitale, autorităţi locale – fără această rectificare, multe dintre ele ar fi ajuns în dificultate până la final de an şi să menţinem încrederea partenerilor europeni şi internaţionali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile”, a scris ministrul Finanţelor.

Acesta a subliniat că Guvernul menţine, totodată, investiţiile publice la un nivel record – peste 150 de miliarde de lei – în infrastructură, educaţie, sănătate şi energie.

„Sunt investiţii care susţin în continuare creşterea economică şi locurile de muncă. În condiţiile în care creşterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflaţia a rămas ridicată, facem ceea ce este necesar să stabilizăm deficitul bugetar la 8,4%”, a punctat Nazare. Potrivit acestuia, rectificarea bugetară nu este doar un exerciţiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere şi predictibilitate economiei României.

„Prin acest efort comun, demonstrăm că statul ştie să răspundă realist provocărilor şi să creeze condiţiile pentru dezvoltare, stabilitate financiară şi bunăstare pentru cetăţeni”, a mai scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de socializare.

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână, în timp ce pentru Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Muncii creditele bugetare vor fi suplimentate, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor. Deficitul bugetar pe care a fost construită rectificarea a urcat la 8,4% din PIB, faţă de 7% anterior.