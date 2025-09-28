Nicuşor Dan: Vom avea rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că rectificarea bugetară aşteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. ”Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a explicat preşedintele, adăugând că înţelegerea este perfectată în linii mari şi că ”e o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împruntat cu bani, şi sunt mulţi, trebuie să dăm un semnal că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi, că suntem pe direcţia de stabilitate”, a subliniat preşedintele.

El a precizat că va fi o rectificare care să permită funcţionarea statului.

”Realist, România a plecat când a fost aprobat bugetul, în februarie-martie, cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că s-a asumat în momentul ăla că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite, adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de faţă o să fie o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea. Şi acum, discuţia este destul de… adică înţelegerea este perfectată în linii mari. E o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele s-a referit şi la efectul măsurilor fiscale implementate până acum.

”Sunt, bineînţeles, două componente. Este componenta impactului pe oameni şi el există, da? Am spus asta de mai multe ori. Şi este chestiunea de stabilitate financiară. Şi aici tot timpul să ne uităm în trecut, da? În trecutul recent avem cele trei agenţii de rating care au venit şi care ne-au păstrat în „recomandat investiţiilor”. Acesta este lucrul care contează. Suntem deja…, măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Dar pentru punctul la care suntem, ţinând cont că acest guvern are trei luni, este un… Adică toată lumea, toţi partenerii noştri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul la care suntem”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a negat că s-ar fi pus problema unei noi creşteri a TVA.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a făcut sâmbătă precizări referitoare la rectificarea bugetară, arătând că nu pot fi asigurate 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar autorităţile fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie. El a mai spus că 150 de miliarde de lei vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuielie pentru sănătate, investiţii.

”După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că ”150 de miliarde le menţinem la investiţii”.

”Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal răstrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat Nazare.

Ministrul Finanţelor mai declară că despre acest lucru a discutat cu premierul Ilie Bolojan, la minister, pe tabloul complet al rectificării.

”Am decis împreună ca data de publicare să fie luni, bineînţeles ea fiind aprobată la termen, exact când ne-am propus, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”, a mai spus Alexandru Nazare.