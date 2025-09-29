G4Media.ro
UPDATE Ședința coaliției s-a încheiat, proiectul de rectificare bugetară va fi publicat…

UPDATE Ședința coaliției s-a încheiat, proiectul de rectificare bugetară va fi publicat azi și adoptat de guvern miercuri sau joi

Update ora 11.45: Ședința coalitiei pe tema rectificării s-a încheiat, proiectul va fi publicat astăzi și, în funcție de avizare, va fi adoptat de guvern miercuri sau joi, a transmi biroul de presă al guvernului.

Articol inițial: Coaliţia de guvernare s-a reunit luni la Palatul Victoria într-o nouă şedinţă pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară, transmite Agerpres.

La reuniune sunt prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Duminică, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat cum priveşte situaţia din coaliţie, că în acest moment în coaliţie există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens.

Totodată, şeful statului a subliniat că discuţia cea mai importantă din coaliţie săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

„Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate”, a afirmat Nicuşor Dan duminică.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a prefigurat faptul că rectificarea bugetară ar urma să fie aprobată marţi, într-o şedinţă extraordinară de guvern.

